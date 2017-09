Engen Mutmaßliche Räuber vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat einen 27-jährigen Mann aus Rottweil und seinen 21-jährigen, im Hegau lebenden Bruder wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung, Nötigung und unerlaubtem Drogenbesitz angeklagt.

Das Brüderpaar musste sich vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Weil zwei Zeugen fehlten, musste die Verhandlung allerdings vertagt werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Ende September vorigen Jahres sollen die beiden Brüder maskiert und mit einer Aluminiumstange, einem Klappmesser sowie einer Soft-Air-Pistole bewaffnet in Engen sechs junge Leute überfallen und ihnen 0,5 Gramm Marihuana und 1075 Euro geraubt haben. Bei der Polizei behaupteten sie, es habe sich um einen Vergeltungsakt gehandelt, weil einer der überfallenen Männer dem 21-Jährigen 800 Euro gestohlen habe. Wie es in der Anklage heißt, sollen die Brüder den vermeintlichen Dieb und seine Begleiter gegen 23 Uhr vor einem Wohnhaus in Engen abgepasst haben. Sie hätten die Leute zunächst in die Wohnung zurückgedrängt. Einer der Brüder soll dann dem Wohnungsinhaber die Pistole in den Nacken gedrückt haben. Sein Bruder soll dem Mann mit dem Klappmesser gedroht haben. Der Bedrohte habe dem 21-Jährigen und dem 27-Jährigen dann aus Angst ein halbes Gramm Marihuana sowie 75 Euro ausgehändigt. Danach hätten die Brüder noch weitere 1000 Euro aus einer Dose gestohlen, wirft die Staatsanwaltschaft ihnen vor.

Einen Tag nach dem Überfall stellte sich das Brüderpaar dann aber selbst beim Polizeirevier Singen. Im Auto des 27-Jährigen, das auf seine Freundin in Balingen zugelassen war, fanden die Beamten später das vermutlich bei der Tat verwendete Klappmesser. Und in der Wohnung seines Bruders konnten die ermittelnden Beamten eine Soft-Air-Pistole sicherstellen. Die Aluminiumstange entdeckte ein Anwohner einen Tag später in seinem Garten in der Nähe des Tatorts. An dem Motiv der Angeklagten gibt es Zweifel, denn der von ihnen behauptete Diebstahl wurde nie angezeigt. Beide Brüder sind bereits zuvor wegen Drogendelikten strafrechtlich in Erscheinung getreten. Weil für ihre Mandanten viel auf dem Spiel steht, pochten die Anwälte auf die Vernehmung wichtiger Zeugen, die jetzt nicht vor dem Landgericht Konstanz erschienen sind.

Nach Erwachsenenstrafrecht erwartet die Brüder eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren. Für den jüngeren Angeklagten, der zur Tatzeit 20 Jahre alt war, könnte es aber eine deutlich mildere Strafe geben.

Zum Jugendstrafrecht