Singen Mutige Auftritte reißen das Publikum mit

Beim Tiroler's Gschwätz im Gems-Saal reißen die Akteure ihr Publikum mit. Ihre Auftritte sind inspiriert, lustvoll und teilweise auch sehr, sehr gewagt.

Singen – Sie sind eine nur kleine Gruppe von etwa 25 aktiven Narren – doch offensichtlich sind sie über das Geschehen vor Ort bestens informiert. Die Narrengemeinde Tiroler Eck deckt unglaubliche Geheimnisse auf und hat vor allem auch eine Antwort auf die derzeit häufig gestellte Frage "Wa ka no kumme?": „Isch doch klar – Tiroler’s Gschwätz“, stellt der Tiroler Fritz alias Werner Focker im vollbesetzten Gems-Saal fest. Ein vierstündiges Mammutprogramm auf die Beine zu stellen, ist für einen Verein dieser Größenordnung eine grandiose Leistung. Die Nachfrage für die beiden Aufführungsabende übersteigt alljährlich das Platzangebot. Tiroler’s Gschwätz ist bekannt für Spontaneität, Wortwitz und skurrile Ideen. Mit Musik, einfallsreicher Geschenk-Aktion und der schnellsten Ordensverleihung im Hegau ist zusätzlich für viel Abwechslung gesorgt.



Das Publikum macht begeistert mit – es singt, schunkelt, klatscht, und vor allem lacht es viel. Auch ein von Peter Bliestle gelüftetes, erschütterndes Geheimnis sorgt für Gelächter: „Das Conti war früher auf dem Hohentwiel und wurde später originalgetreu in der Stadt aufgebaut“, sagt er. Der Stadtrat habe es für geheime Treffen genutzt. Als sein Albtraum einer Gemeinderatsitzung in diesem Umfeld auf der Bühne sichtbar wird und sein Bruder Hannes Bliestle mit Perücke, Mieder und Strapsen auftaucht, tobt der Saal: Heiß, heißer, Hannes – sein Auftritt mit Gesang und Tanz hat es in sich.

Dagegen wirkt Peter Bliestle geradezu harmlos in der Rolle als Zahnarzt Alois Raffzahn, der jetzt als Schönheitschirurg mehr Geld verdienen will. Doch auch hier bleibt kein Auge trocken. Wenn er von ersten Behandlungsversuchen erzählt oder Einkaufszentren-Namen wie Cano und Lago konjugiert, brüllen die Zuschauer vor Lachen. Das Talent der Brüder und der Spaß, in andere Rollen zu schlüpfen, sind nicht zu übersehen. Hannes Bliestle kommt auch als Udo Lindenberg bestens an. Er überzeugt mit Gestik, Mimik und Stimme – und wo sonst hat man den Panikrocker jemals das Hoorig-Lied singen hören? Ganz anders, aber ebenso amüsant ist sein Auftritt als Donald Trump. Beim Besuch in Singen hat der amerikanische Präsident viele Ideen – inklusive Mauerbau – für die „geile Stadt“ parat. Trotzdem lautet sein Motto: „America first – Singen second.“

Für die Gülisingers steht Singen an erster Stelle. Die Gesangsgruppe stellt Aufbruchstimmung in der Baulandschaft fest, singt von der demnächst gelben „Hegauschtroß“ und stimmt einen Kanon zur vermutlich dank des geplanten Einkautszentrums Cano nicht abnehmenden Zahl Schweizer Einkaufstouristen an. In Singen gelte insgesamt: „Planung gut – Hirn kommt später“. Mit stehenden Ovationen belohnt das Publikum Sebastian Bliestle, der zur nachfolgenden Narren-Generation gehört, für seine geschliffene Rede in Reimform. Darin geht er mit aufmerksam-kritischem Blick auf das politische Geschehen vor Ort und in der Welt ein, bezieht klar Position gegen rechtsradikales Gedankengut und ruft zu gemeinschaftlichem Handeln in Politik wie auch an Fasnacht auf.

Nachwuchsprobleme gibt es beim Tiroler Eck offenbar nicht: Mit Fabienne und Chantal Dierking stehen zwei weitere junge Talente auf der Bühne. Die beiden Schwestern erzählen von Überlegungen zur geplanten Darbietung, beweisen bei kleinen Pannen spontanen Humor und setzen letztendlich auf Unterstützung und Rückhalt der Narrenschar.

Die Mitwirkenden

Beim Tiroler's Gschwätz 2017 wirkten mit: Rita Assire, Toni Alberti, Thomas Albrecht, Hannes Bliestle, Melissa Bliestle, Peter Bliestle, Sebastian Bliestle, Armin Büche, Matthias Denzel, Bettina Dierking, Chantal Dierking, Fabienne Dierking, Stefan Dierking, Ingo Dowideit, Ulrike Dowideit, Werner Focker, Alexandra Frey, Sabrina Heck, Moritz Schmidt, Uwe Schmidt, Ulrike Schmidt-Büche, Christine Seeberger, Jessica Vogt, Tilo Waesse und Martina Windel. Hinter der Bühne waren im Einsatz: Rolf Fehrenbach und Patrick Schmidt. (zöl)