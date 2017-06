Bohlingen Museumsverein Worblingen zu Besuch: Blick in die Schatzkammer der Kirche

Der Worblinger Ottokar Graf glänzt bei einer Führung mit historischen Details und profundem Wissen. Bis heute lagern etliche Kirchenschätze in der Sakristei

Bohlingen – Alte Dorfgeschichte erlebbar zu machen, ist spannend und gleichwohl packend, besonders wenn diese von einem Fachmann mit Herzblut erläutert wird. In diesen Genuss kamen Mitglieder des Museumsvereins aus Worblingen bei einer Führung in der östlichen Nachbargemeinde Bohlingen und bei den dortigen Museumsfreunden. Als versierter Dorfhistoriker wusste dabei Ottokar Graf aus Worblingen zu begeistern, sein präzises Wissen an heimatgeschichtlichen Überlieferungen über die Historie der Aachtalgemeinden macht jede Führung zu einem wahren Erlebnis. „Ich bin schon verliebt in Bohlingen“, gab der Worblinger Ottokar Graf zu, der Ort gelte zurecht als eines der schönsten Dörfer im Kreis Konstanz.

Vom einstigen über 1000 Jahre alten Burggelände mit sieben Türmen, dem Schloss, Kirche, Wehrgraben, Friedhof und der Gerichtslinde mit Gerichtsstätte sind noch der Runde Turm und ein Teil der heutigen Kirche erhalten geblieben. Im spätgotischen Chorraum konnten die Besucher am oberen Scheitelstein des sternförmigen Bogens die Jahreszahl 1496 erkennen, dem Jahr des Kirchenbaus. „Daneben an der Decke sind die Wappen der Verena von Brandis und der Grafen von Sulz am Neckar zu sehen, diese hatten die Herrschaft Bohlingen von 1469 bis 1497 im Besitz“, erklärte Ottokar Graf weiter.

Eine weitere Rarität der Bohlinger Ortsgeschichte sei der erhalten gebliebene Altarstein im heutigen Hochaltar der Kirche. „Dieser Marmorstein stammt vom Bau der Kirche im Jahre 1496“, sagte Ottokar Graf und löste damit große Bewunderung der Besucher aus. „Ich bin überrascht über diese Schätze im Altarraum, davon wusste ich bislang nichts“, sagte Uschi Widenhorn beeindruckt. In der Sakristei erklärte Ottokar Graf die teils jahrhundertealten Kirchenschätze mit versilberten Vortragskreuzen, Kelchen und Monstranzen aus der Zeit des Barock und Klassizismus.

Reinhold Müller aus Bohlingen staunte nicht nur über die Kirchenschätze, als 58-jähriger Bürger betrat er zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt die Sakristei. Das vor 35 Jahren großzügig sanierte Gotteshaus brilliert neben der frühgeschichtlichen Ausstattung mit einem modernen und zeitlosen Meisterwerk des verstorbenen Bohlinger Künstlers Robert Seyfried. Auf den acht Dreiecksfenstern der beiden neuen Seitenschiffe im Kirchenschiff sollte in einem kunsttvollen Sinnspiel von Linien, Figuren und Farben etwas von der Wirklichkeit der sieben Sakramente und des himmlischen Jerusalem aufleuchten.

Der Künstler Robert Seyfried hatte damals die große Aufgabe angenommen, er gab den Dreiecken, die die Christenheit immer an das dreieinige Leben Gottes erinnern sollen, durch die Motive des Kreises und des Kreuzes jeweils die gleiche Grundstruktur. Ottokar Graf versuchte in seiner Betrachtung den Besuchern die acht Glasfenster zu erklären.

Zur Geschichte

Auch außerhalb der Kirche zeugt im Singener Ortsteil Bohlingen ein Bau von der Geschichte des einstigen Burggeländes. Vor der Kirche an der Westseite ist der Runde Turm mit dem originalen Mauerwerk ein historisches Zeugnis der einstigen Burganlage. Im dreigeschossigen Turm aus dem Jahre 1500 ist, Überlieferungen zufolge, in der unteren Etage ein dunkles Verlies, das früher auch als Gefängnis genutzt worden sein soll. An der Stelle, an der heute die Pfarrkirche St. Pankratius steht, soll sich eins der Palas der Burg befunden haben. (sk)