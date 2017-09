Singen Motorradfahrer landet im Acker

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntag, gegen 16.25 Uhr auf der Kreisstraße 6157 zwischen Bohlingen und Singen gestürzt.

Die Polizei vermutet laut einer Pressemitteilung, dass der junge Mann zu schnell fuhr. Er kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, stürzte und kam in einem angrenzenden Acker zum Liegen. Der 19-Jährige zog sich dabei Prellungen und Schürfungen am ganzen Körper sowie eine Sprunggelenksverletzung zu. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.