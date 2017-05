vor 1 Stunde SK Singen Motorrad-Unfall endet tödlich

Tragisches Ende einer Motorradfahrt: Ein 33-Jähriger hat auf der Kreisstraße zwischen Singen und Bohlingen am Mittwochnachmittag sein Leben verloren. Er wurde erst am Abend entdeckt. Das berichtet die Polizei am Donnerstagmorgen