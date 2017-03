Moderner Tanz auf höchstem Niveau

Die New Yorker Rioult Dance Company faszinierte in der Singener Stadthalle mit getanzten Facetten menschlichen Daseins

Singen – Modernen Tanz auf höchstem Niveau konnten die Besucher der Aufführung der New Yorker Rioult Dance Company in der Singener Stadthalle erleben. In fünf Stücken beleuchtete der Choreograf Pascal Rioult zu klassischer Musik das Menschsein in vielen Facetten. Was die Studien auszeichnete, waren die Brüche und Gegensätze. Weiche, fließende Bewegungen finden in eckigen, abgehakten Posen ein abruptes Ende. Poetische Sequenzen gehen in mechanische Endlosschleifen über. Die Stücke zeigten die Zerrissenheit des Menschen, in einer Vielfalt der tänzerischen Ausdrucksformen. Das Stück "City" spielte vor, auf die Leinwand projezierten Hochhausfassaden. Der Mensch, der versuchte, sich aus der Masse zu lösen, in einer unmenschlichen Welt zu bestehen und menschlich zu sein. "Polymorphous" war ein Spiel mit Formen und Symmetrien, die Tänzer bewegten sich vor schwarz-weißen Gittern und Linien, hinter ihnen tanzte teilweise an der Leinwand ihr heller Schatten, sie lösen sich oder gehorchen der Form.

Höhepunkt des Abends war das Stück "Wien", bei dem die Tänzer in atemberaubendem Tempo über die Bühne jagten, dem Abgrund nah, stürzend und sich gegenseitig stoßend. Statt Anmut und Kultiviertheit, absurdes Theater und Brutalität, die Dekadenz einer Gesellschaft. Da krachen zu seligen Walzerklängen Köpfe zusammen und die Damen werden massakriert, ein faszinierend-schreckliches Spiel. "Duets sacred & profane" zeigte verschiedene Paarungen. Einen Mann, der seine mit Blut besudelte Geliebte wieder zum Leben erwecken möchte, doch er tanzt mit einem leblosen Körper, mit schlackernden Gliedern. Die Leidenschaft verpufft, Körper und Kopf der Frau sacken weg. Im letzten Stück "Dream suite" zeigen die Tänzer zur Musik von Tschaikowsky einen bunten und surrealen Traumreigen. Die Sequenz wurde ebenso wie bei "Wien" mit Text und Bildern eingeführt, was eher störend wirkte. Der Tanz an sich hatte genug Aussagekraft. Ein traumhafter Abend, der zeigte, was moderner Tanz kann.