Singen Moderne Rhythmen erklingen in der Schlatter St. Johannes Kirche

Moderne Rhythmen erklingen in der Schlatter St. Johannes Kirche

Ein vielseitiges Repertoire hatten die Akkordeonspieler aus Schlatt unter Krähen und Friedingen für ihr Kirchenkonzert einstudiert

Der Akkordeon Orchester H. C. Schlatt hat kürzlich gemeinsam mit dem Akkordeon-Orchester Friedingen ein Konzert in der Schlatter St. Johannes Kirche gegeben, so die Pressemitteilung. Zum Auftakt war der "Triumph-Marsch" aus der Oper Aida von Giuiseppe Verdi zu hören. Im Anschluss begrüßte der Vorsitzende des H.CC Schlatt, Wolfgang Werkmeister die zahlreich erschienenen Zuhörer.

Technisch anspruchsvoll wurden dann Sätze aus der "Wasser- und Feuerwerksmusik" von Georg Friedrich Händel interpretiert. Mit einer Komposition des Meisters des Tango Nuevo, Astor Piazzolla ging es weiter: Der "Melodia en la menor". Damit wurde der modernere Teil des Konzertes eingeleitet: Es folgte die "Free World Fantasy" von Jacob de Haan und die Power-Ballade "Who want´s to live forever" von der Gruppe Queen.

Wohl als Höhepunkt zu bezeichnen waren die "Schwabenstreiche" von Adolf Götz, eine rhythmisch pfiffige Variationenfolge über das Hauptthema "Jetzt gang i ans Brünnele", die auch enthusiastisch von der Spielgemeinschaft dargeboten wurde. Es folgte der fetzige "Crocodile Rock" von Elton John, und als offizieller Abschluss "White Christmas" von Irving Berlin. Nun wurde das Orchester mit reichlich Applaus bedacht, den es sich unter der Leitung von Marita Mayer redlich erspielt hat. Wolfgang Werkmeister freute sich über den gelungenen Abend und bedankte sich beim Publikum, sowie bei den Spielern und Helfern und natürlich bei der Dirigentin. Es folgten Weihnachtslieder und schließlich die Traditions-Zugabe, die rasante "Petersburger Schlittenfahrt".

Das Akkordeon-Orchester H. C. Schlatt unter Krähen spielt seit dem Jahr 2011 zusammen mit dem Akkordeonorchester Friedingen in einer Spielgemeinschaft unter Leitung der Dirigentin Marita Mayer. Proben sind immer mittwochs ab 20 Uhr. Infos beim Vorsitzenden Wolfgang Werkmeister unter Telefon (0 77 31) 484 20 oder E-Mail: info@hc-schlatt.de

Informationen im Internet: www.hc-schlatt.de