Singen Mobilitäts-Alternativen auch in den Singener Ortsteilen gefragt

Bei einer Informations-Veranstaltung mit hochkarätigen Referenten im Bürgerhaus in Hausen wurden umweltschonende Konzepte zu konventionellen Verkehrssystemen vorgestellt: Bürgerbus und das so genannte E-Car-Sharing.

Um den Kohlendioxidausstoß (CO2-Ausstoß) im Stadtentwicklungsprozess Singen 2030 zu senken, sind auch umweltfreundliche Mobilitätsangebote notwendig. Alternative Möglichkeiten zur konventionellen Personenbeförderung stellten Fred Schuster von Pro Bürgerbus Baden-Württemberg und Andreas Gerlach vom Ingenieurbüro und Energieberatung Gerlach aus Rielasingen-Worblingen in einer Informationsveranstaltung im Bürgerhaus in Hausen vor.

Damit ging Ortsvorsteher Thomas Stocker auf Fragen aus der Bürgerschaft ein, wie Mobilität in und unter den Singener Ortsteilen künftig besser organisiert werden kann. Wie Klimaschutzmanager Markus Zipf mitteilte, hat sich die Stadt das Ziel gesetzt, bis zum Jahre 2050 die Vision einer so genannten 2000-Watt-Gesellschaft umzusetzen. Das beinhaltet, den kontinuierliche Energieverbrauch pro Kopf von derzeit 6000 Watt in Deutschland auf 2000 Watt zu reduzieren und nicht mehr als eine Tonne CO2 (entspricht 17 500 Kilowatt) pro Jahr zu verursachen. Bisher verbraucht jeder Bewohner Deutschlands dreimal so viel Energie, wie es die weltweiten Energiereserven zulassen und wie von der Umweltbelastung her vertretbar ist.

Um dem entgegenzuwirken, kommt dem Straßenverkehr eine wichtige Rolle zu. „Wir müssen uns auf neue Mobilitätsformen einlassen“, appellierte Zipf, im Verkehrsbereich seien bisher keine Einsparungen zu verzeichnen. Fred Schuster zeigte in seinem Vortrag Beispiele aus Kommunen auf, die von Pro Bürgerbus unterstützt wurden und in denen der Einsatz eines Bürgerbusses erfolgreich praktiziert wird. „Die Initiative kann nur von den Bürgern ausgehen und dann auf die kommunale Ebene gehen“, betonte Schuster. Die Frage nach dem Bedarf stehe dabei an erster Stelle. Ebenso wichtig seien ausreichend engagierte Bürgerinnen und Bürger als Organisatoren, Multiplikatoren und Fahrer.

CO2-neutrale Verkehrslösungen

Schuster nannte neben dem Bürgerbus auch Alternativen wie Bürgerrufauto, Einkaufs-Marktfahrten oder Begleitdienste. Er erläuterte die Vorgehensweise von Organisation und Finanzierung, Abstimmung mit der Stadt, Busunternehmen und Verkehrsverbund, Gewinnung und Schulung der Fahrer und Beantragung der notwendigen Genehmigungen.

Andreas Gerlach bietet unter Autoteilen-Arlen Elektrofahrzeuge an, die CO2-neutral sind und an drei Standorten mit Ökostrom oder Strom aus Photovoltaikanlagen gespeist werden können. Wie er anhand einer Grafik aufzeigte, werden im Straßenverkehr über 82 Prozent der Schadstoffe im gesamten Verkehrssektor freigesetzt. Nutzer der Autos seien Einzelpersonen, die ein Elektro-Auto als Ersatz für ein Zweitfahrzeug wählen oder auch Familien, die sich ein Auto teilen. Anhand eines Kostenvergleichs zeigte Gerlach auf, dass Elektrofahrzeuge wesentlich wirtschaftlicher sind als benzinbetriebene Fahrzeuge.

Mobilität mal anders

Alternativen zur Senkung des Kohlendioxyd-Ausstoßes sind Elektroautos (E-Car-Sharing: das Teilen von Autos) oder die Einsetzung eines Bürgerbusses. Der Landesverband Pro Bürgerbus Baden-Württemberg wurde 2014 gegründet, seine Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Sie informieren und unterstützen Bürgergruppen, die Mobilität auf Basis bürgerlichen Engagements verwirklichen möchten.

