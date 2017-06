Engen-Welschingen Mit voller Kraft an die alten Geräte

Mit voller Kraft an die alten Geräte

Die Feuerwehr Welschingen feierte am Wochenende ihr großes Jubiläum. Dazu gab es historische Vorführungen zur 150-jährigen Geschichte. Veranstalter und Gäste waren begeistert vom Programm

Mit verschiedenen großartigen Darbietungen feierte die Feuerwehr Welschingen ihren 150. Geburtstag. Zwei Tage war das Areal rund um die Hohenhewenhalle das Mekka der Feuerwehren aus dem Kreis. Auch wenn das Wetter und die zahlreichen Feste rund um den Teilort von Engen den Besuch der einzelnen Veranstaltungen etwas beeinflusste, schwärmten die Besucher einhellig von den Darbietungen und lobten das große Engagement der Abteilungswehr der Feuerwehr Engen.

"Es war ein recht großer Kraftakt für unsere Wehr, aber wir haben, auch mit der großen Unterstützung unserer Freunde alles sehr gut hinbekommen", gibt Kommandant Markus Ziegler zu, zieht gleichzeitig ein positives Fazit und lobt sein Organisationsteam. "Ein paar Zuschauer mehr, hätten wir uns schon gewünscht. Allen, die die Veranstaltungen dieser zwei Tage besucht haben, haben wir ein paar schöne Stunden bereitet. Wir haben ihnen viel Unterhaltung geboten und unser Jubiläum zünftig gefeiert", gibt er sich rundum zufrieden.

Ganz im Zeichen des Vergnügens stand der Samstag: Neun Mannschaften gerieten beim Gaudiwettkampf ganz schön ins Schwitzen. Bei der Bewältigung der humorvollen Aufgaben waren technisches Verständnis, Geschick und auch ein wenig Glück gefordert. Alle Teilnehmer strengten sich an, mussten aber auch, meist zur Freude der Zuschauer und ihrer Mitkonkurrenten, auch mal ein erheiterndes Missgeschick hinnehmen. Wer noch nicht genug Kraft und Energie am Nachmittag gezeigt hatte, konnte das am Abend mit der Gaudiband "Herz Ass" tun. Die weit über ihre Heimat-Grenzen bekannten Vollblutmusiker unterhielten ihre Fans mit nahezu pausenloser Stimmungsmusik und verlangten dem Publikum schweißtreibendes Mitmachen ab.

Höhepunkt des Jubiläums war die Organisation des Wettbewerbs für historische Handdruckspritzen des Landesverbandes Baden-Württemberg um den Wanderpokal unter der Schirmherrschaft von Max Markgraf von Baden am Sonntag. "Ich bin richtig stolz, dass in Welschingen heute der 27. Landeswettbewerb nach 25 Jahren wieder so fabelhaft ausgeführt wird", lobt der Schirmherr. "Aus einer kleinen Idee zum historischen Museum, ist eine wunderbare Tradition zur Erhaltung und Pflege des historischen feuerwehrtechnischen Gerätes geworden."

Die Teilnehmer des Wettbewerbs gaben sich große Mühe, waren voll bei der Sache und präsentierten stolz ihre teils sehr aufwändig restaurierten historischen Spritzen. Volle vier Minuten, die zu einer gefühlten Ewigkeit werden konnten, hatten die Kameraden der historischen Gruppen im Wettbewerb zu pumpen, um möglichst viel Wasser möglichst weit spritzen zu können. Bewertet wurden aber auch der fachmännische Aufbau und der besondere Zustand der antiken Spritzen.

Großes Lob richtete Bürgermeister Johannes Moser nicht nur an die historischen Gruppen für ihr besonderes Engagement, sondern vor allem an die Feuerwehr Welschingen. "Das ist ein fantastisches Jubiläum mit ganz viel feuertechnischen Vorführungen. Meinen allergrößten Respekt kann ich der Abteilungswehr Welschingen, ihrem Kommandanten Markus Ziegler und dem Organisationsteam aussprechen, die uns ein sehr schönes Jubiläum präsentiert haben. Die Logistik war hervorragend, die Unterhaltung wunderbar, alles hat perfekt zusammengepasst."

Der Gaudiwettbewerb orientierte sich an der Feuerwehr-Olympiade der 1990zigerJahre. Die Mannschaften holten aus einem Becken Wasser und füllten damit die Handspritze. Diese füllte Eimer auf den Helmen der Teilnehmer, die über Hindernisse in ein Becken an einem Fahrrad geschüttet wurden. Die Pumpe am Fahrrad wurde körperlich angetrieben und lieferte das Wasser für ein Strahlrohr, mit dem durch ein kleines Loch ein Kanister zu füllen war.

orientierte sich an der Feuerwehr-Olympiade der 1990zigerJahre. Die Mannschaften holten aus einem Becken Wasser und füllten damit die Handspritze. Diese füllte Eimer auf den Helmen der Teilnehmer, die über Hindernisse in ein Becken an einem Fahrrad geschüttet wurden. Die Pumpe am Fahrrad wurde körperlich angetrieben und lieferte das Wasser für ein Strahlrohr, mit dem durch ein kleines Loch ein Kanister zu füllen war. Der historische Feuerspritzen-Wettkampf am Sonntag zeigte die Technik historischer Spritzen. Max Markgraf von Baden erfand den Wettbewerb 1985. Die historischen Gruppen bedienten ihre restaurierte Spritze mit Handpumpen. Gemessen wurde, wieviel Wasser wie weit gefördert werden kann. Das Jubiläum endete mit einer Schauübung aller historischen Spritzen. Höhepunkt war eine fröhliche Wasserschlacht, bei der schweizer Teilnehmerinnen zur Erheiterung der zahlreichen Zuschauer beitrugen. (jw)

Die Höhepunkte