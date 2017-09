Singen Mit der Gäubahn nach Stuttgart

Wer mit der Gäubahn unterwegs ist, muss Zeit mitbringen. Das merkt auch SÜDKURIER-Redakteur Albert Bittlingmaier. Ein Ausbau der Strecke wird zum zentralen Thema im Zugverkehr.

Wer mit der Gäubahn von Singen nach Stuttgart fährt, muss Geduld und Zeit mit sich bringen. Das zeigt eine Reise, die aber durchaus annehmliche Seiten aufweist, vorausgesetzt der Fahrgast weiß dies zu schätzen und steht nicht unter Zeitdruck. Der Intercity, in den die Menschen auf dem Singener Bahnhof einstiegen, wird von der Schweizerischen Bundesbahn betrieben. Die Waggons wirken durchaus komfortabel, und die Fahrt hat etwas Gemütliches. Erst recht, als der Schaffner in seinem lässigen Schwyzerdütsch darum bittet, die Fahrkarten zu zücken. Vergeblich versucht ein anderer Bahnbediensteter Fahrgäste zu animieren, Kaffee, Bier, Wein und Snacks zu ordern. Weiß er doch, dass den Reisenden eine etwas längere Fahrt bevorsteht.

Nach einer guten Stunde Fahrt und Ankunft in Horb, heißt es während eines kurzen Aufenthaltes: Umsteigen in den Ersatzbus, da eine Baustelle die Verbindung Horb – Böblingen blockiert. Es kommt zwar etwas Hektik auf. Dafür, dass die Reisenden schnell etwas gelassener werden, sorgt Busfahrer Christian Paulini mit einer freundlichen Ansprache. Und er packt ihre Koffer und großen Taschen in den Gepäckraum des Busses. Die Fahrt gestaltet sich nach einer kurzen Route über die Landstraße auch auf der Autobahn angenehm mit schöner Aussichtsmöglichkeit in die Natur und das Neckartal. „Bei meinen mehr als einhundert Fahrten des Ersatzverkehrs habe ich kaum nörgelnde Bahngäste festgestellt, zumal wir meist fast sogar überpünktlich ankommen. Dafür beneiden uns selbst Angestellte der Bahn“, schildert Paulini, der eine besondere Ruhe ausstrahlt. Er verweist im SÜDKURIER-Gespräch aber auf unverbesserliche Autofahrer, die kräftig aufs Gas drücken, um dann doch wieder durch den dichten, aber fließenden Verkehr ausgebremst zu werden.

Nach einem Umstieg in Böblingen auf die S-Bahn ist schließlich der Stuttgarter Hauptbahnhof nach knapp drei Stunden erreicht. „Die Fahrten waren zum Aushalten“, bekennt Ursula Hehl aus Engen-Welschingen auf der Rückreise in den Hegau. Sie hat ihre Mutter in Nürtingen besucht. Mehr Geduldsfaden ist gefragt, wenn die Regionalzüge zwischen Singen und Stuttgart genutzt werden. Durch Umwege, wie über Ulm, dauern diese Routen teils über vier Stunden.

Nun aber zwei gute Nachrichten und eine schlechte Meldung. Auf der Strecke Singen – Stuttgart herrscht bald wieder freie Fahrt, da ein Teil der Baustelle aufgehoben wurde, bis einschließlich Sonntag ist zwischen Eutingen und Böblingen noch eine Baustelle, welche Regionalzüge zu Umleitungen zwingt. Auf der Gäubahn fahren bis zu 40 Güterzüge mehr als bisher, da sie von der blockierten Rheintalbahn umgeleitet werden. Und freuen können sich vor allem viele Pendler, die in Tuttlingen arbeiten und über unzulängliche Bahnverbindungen klagen. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember fahren stündlich Intercity-Züge. Für deren Nutzung gilt sogar der Nahverkehrstarif.

Das ist freilich den Politikern, die sich für die Region einsetzen wollen, nicht genug. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung fordert genauso vehement wie die Grünen-Landtagsvertreterin Dorothea Wehinger den Ausbau der Gäubahn und vor allem, dass der Halt am Singener Bahnhof bleiben muss und nicht auf die sogenannte Singener Kurve beim Landesgartenschau-Halt verlegt wird, wie dies bei der Deutschen Bahn diskutiert wird. „Wir drängen mit Nachdruck darauf, dass der Singener Bahnhof nicht abgehängt wird. Die letzte Entscheidung liegt aber bei der Bahn“, betont Norbert Barthle, Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium, in einer Wahlveranstaltung der Singener CDU. „Es gibt nun Hoffnung, dass die Bahn von Zürich nach Stuttgart über Singen schneller fährt, da der Bund Mittel von 550 Millionen Euro bewilligt hat. Sie sollen für den zweigleisigen Ausbau von vier Streckenabschnitten bis zum Jahr 2030 verwendet werden“, erklärt Andreas Jung. „Ich habe Zweifel, ob der gewünschte Effekt erzielt werden kann, wenn nur Abschnitte der Gäubahn ausgebaut werden“, dämpft Lokführer Uwe Schnabel die Erwartungen. Er kennt die technischen Bedingungen auf der Gäubahn wie seine Westentasche.

Die Mehrbelastungen

In den Hegauer Anliegergemeinden der Gäubahn-Strecke herrscht Sorge, dass Zusatzfahren von täglich bis zu 40 Güterzüge zu hohen Mehrbelastungen führen. Singens OB Bernd Häusler befürchtet Engpässe und lange Wartezeiten am Bahnübergang Schaffhauser Straße. Die Stadt fordere schon seit langem eine Bahn-Unterführung. Es gibt zudem Bedenken wegen Lärmbelästigung. Auch in Engen. "Die Güterzüge fahren durch Schleifen von Waggon-Rollen ohnehin in einer Kurve zu laut. Das werden wir nun nochmals verstärkt bei der Bahn monieren", so Engens Hauptamtsleiter Patrick Stärk.