Engen Mit Gas und Bremse durch die Pylonen ging es beim Kart-Schnupperkurs des Automobilclubs AC Engen

Noch nie gab es so viele Teilnehmer wie dieses Mal: 40 junge Fahrer. Schon seit zehn Jahren ist der AC Engen im Ferienprogramm dabei.

Man sah es den strahlenden Gesichtern an: "Cool, das war einfach geil", war nach der Fahrt im Kart nicht nur einmal zu hören. Sich in ein kleines motorisiertes Fahrzeug setzen, selbst lenken, Gas geben und bremsen kommt bei Kindern und Jugendlichen an. Im Kart-Schnupperkurs des Automobilclubs AC Engen musste die Zahl der Teilnehmer auf 35 begrenzt werden. Es waren 40 Anmeldungen. "So viele hatten wir noch nie", freute sich Günter Tauchmann, schon seit zehn Jahren ist der Verein im Ferienprogramm dabei.

Die Spannung vor der Fahrt war den Mädchen und Jungen anzumerken. Nach den Anweisungen des Trainers ging es auf den Parcours, gut durch die Pylonen zu lenken, war gar nicht so einfach. "Beim Kartfahren können die Kinder das Wechselspiel von Gas, Bremse und Lenkrad beherrschen lernen", erklärte Vorsitzender Tauchmann. Den Bogen hatten sie auch in den Kurven schnell raus.

Die Mitglieder im Club sind geübte Kart-Fahrer, der Verein nimmt auch an Wettkämpfen wie die Bodensee-Kart-Meisterschaften teil. Rund 40 Kinder und Jugendliche trainieren regelmäßig, die talentiertesten Fahrer seien Timo Schneider und Adriano Geyer. "So gut war ich nie", verrät Tauchmann. Dass Motorsport sie fasziniert, liegt auch an ihren Vätern, mit denen beide schon als Kind begeistert Formel 1 im Fernsehen schauten. "Wenn man das sieht, möchte man es selbst ausprobieren", erklärt Timo. Beim Zuschauen sehe es leicht aus, wenn man selbst fahre, habe man einen ganz anderen Blickwinkel und müsse vieles beachten.

Adriano fuhr mit neun Jahren schon seine erste Meisterschaft und gewann gleich den zweiten Platz. Er fügt aber gleich hinzu, dass Timo genauso erfolgreich sei. Ein kleiner Konkurrenzkampf bestehe schon, aber die 14-Jährigen sehen das als gute Motivation für Wettkämpfe. Der AC Engen veranstaltet auch Kurse im Bereich Verkehrserziehung für Kinder, Jugendliche und Senioren. Für Verkehrsteilnehmer werden auch kostenfreie Pannenkurse für gemischte Gruppen oder speziell für Frauen angeboten.