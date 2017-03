Singen Mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Polizeikontrolle auf der Schaffhauser Straße in Singen endet für Autofahrer mit mehreren Anzeigen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung wird einem 30-jährigen Autofahrer zur Last gelegt, der am späten Montagabend gegen 22.15 Uhr von Beamten des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen in der Schaffhauser Straße in Singen angehalten und überprüft wurde, wie es im Polizeibericht heißt. Nach einem Drogentest, der positiv auf THC und Amphetamin reagierte, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war der Fahrer laut Polizei überdies auch nicht.