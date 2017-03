Hegau Mit Comedy im Bus durch den Hegau

Der Theaterverein Pralka startet mit der Vulkantour ein neues Projekt. Bei der Tour mit dem Reisebus lernen die Gäste den Hegau von einer neuen Seite kennen, verspricht Reiseleiterin, Schauspielerin und Regisseurin Susanne Breyer.

Die Schauspieler des Theatervereins Pralka um Regisseurin Susanne Breyer starten nach den erfolgreichen Aufführungen im Conti mit der Comedy-Vulkantour ein neues Projekt. Die Gäste steigen in Friedingen in einen Reisebus und erfahren bei einer Rundtour exklusive Neuigkeiten über den Hegau, abseits ausgetretener Touristenpfade. Die Besucher reisen entspannt im Hohentwiel-Reisen-Bus und werden begleitet und unterhalten von der professionellen Reisebegleiterin Susi Sonnenschein, gespielt von Susanne Breyer. Unter den illustren Reisegästen sind zufällig auch Schauspieler von der Theatergruppe Pralka. An den explosivsten Vulkanorten im Hegau lernt der Reisende die Landschaft und Sehenswürdigkeiten von einer anderen Seite kennen, berichtet der Theaterverein. Reisegäste wie zum Beispiel Helga Haudrauf, gespielt von Christine Neu, sorgen dafür, dass es der Reisegesellschaft nicht langweilig wird und alle Fragen rund um Hohentwiel und Co. beantwortet werden.

Die Idee zum Projekt kam Christine Neu in Berlin bei einer Comedy-Stadtführung. "Da dachte ich, so etwas könnte man doch auch im Hegau mit seinen Vulkanen anbieten", sagte die Vorsitzende des Theatervereins. Im Bus wird kein eingeübtes Theaterstück aufgeführt, sondern improvisiert. Stand-up-Comedy auf Reisen sozusagen. "Einige unserer Schauspieler haben eine Ausbildung in Improvisationstheater, davon profitieren wir. Wir werden wahrscheinlich einige Gags einüben, der Rest ergibt sich aus der Situation heraus", erklärte Neu. Die Kooperation mit dem Busreiseunternehmen ergab sich aus einem Besuch der Familie Mayer des Conti-Theaterstücks. "Sie waren sofort von der Idee begeistert", sagte Neu.

Einen Hang zu ungewöhnlichen Aufführungsorten und Projekten kann der Theaterverein nicht verleugnen. Vor dem Abriss des Hotel Continental spielte Pralka die Geschichte des legendären Gebäudes: „Hotel Continental – Lust und Laster in Singen“. Regisseurin Susanne Breyer schrieb das Theaterstück auf der Basis von vielen von ihr geführten Interviews und Recherchen. Das Ergebnis war eine furiose Mischung aus Show, Komik, Tragik und Begebenheiten, wie sie sich in der Bar des Conti zugetragen haben könnten. Jede der 35 Vorstellungen war in Kürze ausverkauft. Leider können keine weiteren Aufführungen mehr stattfinden, da das Gebäude bereits geräumt wurde und im Mai der Abriss folgt.

Der Theaterverein Pralka wurde 2009 mit rund 20 Mitgliedern gegründet. Pralka ist polnisch und heißt Waschmaschine in Anlehnung an das erste Stück der Truppe "Polski Blues", das in der Stadthalle aufgeführt wurde. Der Verein hat einige Preise für seine Projekte bekommen, unter anderem 2013 den Kulturförderpreis des Kulturförderkreises Singen-Hegau und 2015 den Förderpreis des Lions-Clubs Singen-Hegau.

Termine

Die erste Vulkantour startet am Sonntag, 26. März um 11.30 Uhr. Abfahrt ist beim Hohentwiel-Reisecenter in Friedingen. Karten kosten 59 Euro, darin enthalten ist ein Pausenessen. Die Fahrt dauert circa drei Stunden. Weitere Termine sind am 23. April, 2. Juli und 16. Juli, zwei Abendtouren jeweils am Freitag sind am 23. Juni und am 14. Juli geplant. Die Comedy Vulkantour ist auch für Firmen und Gruppen individuell buchbar. Infos und Buchung unter Telefon (07731) 443 10.

Termine und Infos gibt es unter www.pralka.de