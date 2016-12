Singen Mit 1,8 Promille am Steuer: Betrunkener legt halsbrecherische Flucht durch Singen hin

Das gibt es nicht alle Tage: Ein Autofahrer flüchtete vor einer Polizeikontrolle in der Feldstraße in Singen und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei

Der betrunkene Fahrer reagierte laut einer Mitteilung der Polizei am Freitag gegen 2 Uhr nachts weder auf Anhaltezeichen, noch auf Blaulicht und Martinshorn. Trotz teils glatten Straßen bretterte er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in seinem Golf durch mehrere Straßen in der Südstadt.



Erst beim Versuch, in die Tiefgarage eines Baumarkts in der Fittingstraße einzufahren, endete die Flucht vor einem verschlossenen Rolltor. Die Beamten stellten mit einem Alkoholtest fest, dass der Mann mit 1,8 Promille stark betrunken war. Es folgten eine ärztliche Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Den Autofahrer erwarten Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und der Missachtung von Anhaltezeichen.