Singen Milderes Urteil gegen Todesfahrer von Volkertshausen

Nach jahrelanger Verfahrensdauer: Bewährungsstrafe für tödlichen Unfall unter Alkohol am Neujahrsmorgen 2014.

Am Neujahrsmorgen des Jahres 2014 schleuderte ein betrunkener Autofahrer auf einem Verbindungsweg zwischen Aach und Volkertshausen nach einer Kurve in eine siebenköpfige Fußgängergruppe. Er war auf der teils vereisten Strecke zu schnell gefahren und konnte den verheerenden Zusammenprall auch durch Abbremsen nicht verhindern. Eine 26-jährige alleinerziehende Mutter erlag zwei Tage später ihren schweren Verletzungen. Eine weitere Frau und zwei junge Männer wurden schwer verletzt. Zum Teil leiden sie noch heute körperlich oder seelisch an den Folgen des Unfalls.

Der damals 27-jährige Fahrer beging Unfallflucht, konnte aber rasch ermittelt werden. Er war einschlägig vorbestraft, die Sache galt allerdings als verjährt. Seine Verurteilung durch das Amtsgericht Singen im August 2014 zu zwei Jahren und neun Monaten Haft akzeptierte der Fahrer nicht. Aber auch die Staatsanwaltschaft und ein Nebenkläger legten Rechtsmittel ein. Seither gab es im Jahrestakt drei Berufungsverhandlungen vor dem Landgericht Konstanz. Es wurden immer wieder Fehler gefunden, die den Bundesgerichtshof veranlassten, das Verfahren an das Landgericht zurückzuverweisen. In jeder Verhandlung wurden die Alkoholsucht und Depressionen des Angeklagten thematisiert. Nebenkläger und Opfer zeigten sich entsetzt, dass das Verfahren sich so in die Länge zog. Und immer wieder betonten die Richter, dass eine Alkoholfahrt mit solchen Folgen nicht toleriert werden könne, es sich um den schlimmsten Alkoholunfall der letzten Jahre gehandelt habe und man ein deutliches Zeichen setzen müsse.

Jetzt hat eine dritte Berufungskammer nach sieben Verhandlungstagen und Beiziehung eines neuen Sachverständigen auf eine Strafe entschieden, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden konnte: ein Jahr und acht Monate Haft. Der psychiatrische Sachverständige habe nicht ausschließen können, dass der Fahrer damals aufgrund seiner Alkoholisierung vermindert schuldfähig gewesen sei, teilte das Gericht mit. Auch sei die lange Verfahrensdauer, die nicht vom Angeklagten allein zu verantworten war, strafmildernd in Ansatz gebracht worden. Letztendlich habe den inzwischen 30-Jährigen auch entlastet, dass er inzwischen seine Alkoholsucht nachweislich erfolgreich bearbeitet hat. Auch dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig.