Singen/Radolfzell Michael Hoffmann ist neuer Präsident des Lions-Clubs Radolfzell-Singen

Im Lions-Club Radolfzell-Singen fand turnusgemäß ein Wechsel statt. Bei der Amtsübergabe gab es einen Rückblick und eine Vorschau auf die Zukunft.

Michael Hoffmann ist jetzt Präsident des Lions-Clubs Radolfzell-Singen und löste Rolf Tränkle ab. Dessen Bestreben, die Aufgaben auf möglichst viele Schultern zu verteilen, war erfolgreich, heißt es in einer Pressemitteilung. Dem Lions Ziel, Menschen zu helfen, die sich nur schwer selbst helfen können, dienten vor allem drei Projekte. Der Ertrag, der von Lions-Mitgliedern durch tatkräftigen Einsatz auf dem Radolfzeller Christkindlemarkt erwirtschaftet wurde, ging an das Frauen- und Kinderschutzhaus Radolfzell. Das Projekt „Integration durch Sprache“ für Flüchtlinge wurde um die Betreuung durch Paten und Vermittlung von Arbeitsplätzen erweitert. Neue Unterrichtsräume in Singen wurden bezogen und möbliert. Besonders schweißte der gemeinsame Einsatz von 36 Mitgliedern an einem ganzen Tag in der Vesperkirche das Team zusammen. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit auch über Sorgen sprechen zu können.

Nach dem Dank des scheidenden Präsidenten an die Mitglieder für ihren Einsatz und speziell an die langjährigen Säulen des Clublebens, den Sekretär Helmut Assfalg und dem Schatzmeister Michael Bingeser, wurde Michael Hoffmann mit Beifall und guten Wünschen als Präsident für das neue Lions Jahr eingesetzt.

Er gab dann die Schwerpunkte seines Programmes bekannt. Als Leitmotiv werden an Beispielen Fragen behandelt, was Europa an neuen Anforderungen und Chancen für unsere engere Region bedeutet. Clubintern sollen die sozialen Projekte, bei denen sich der Lions-Club Radolfzell-Singen speziell engagiert, weiter ausgebaut werden. Allen voran stehen das Flüchtlingsprojekt „Integration durch Lernen“ und die Vesperkirche.