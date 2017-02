Polizei ermittelt nach Unfallflucht in der Singener Südstadt

Ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer laut Polizei das Weite gesucht, nachdem er am Dienstagnachmittag gegen 18.15 Uhr beim Ausparken einen in der Unteren Haselstraße geparkten Mercedes beschädigt hat. Zeugenhinweise an die Polizei Singen, Tel. (07731)888-0.