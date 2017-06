Singen Meisterwerk von Eberlin bereichert Pfingstgottesdienst

Einfühsam und gleichzeitig kraftvoll: Musiker überzeugen in der Herz-Jesu-Kirche mit der Messa di San Guiseppe von Johann Ernst Eberlin.

Der Pfingst-Festgottesdienst awar mit einem besonderen Musikerlebnis verbunden. Pfingsten ist das dritte große Fest – nach Weihnachten und Ostern – im Kirchenjahr und wurde mit festlicher Kirchenmusik begangen: "Messa di San Guiseppe" für Sopran, Streicher und Orgel von Johann Ernst Eberlin zählt zu den Meisterwerken der Salzburger Dom-Musik. Mit einer Fülle an Kompositionen hat Eberlin viele Musiker beeinflusst und in der Zeit vor Mozart das Musikleben in Salzburg geprägt.

Unter Leitung von Bezirkskantor Georg Koch wurde sein Werk in der Singener Herz-Jesu-Kirche glanzvoll dargeboten. Neben Koch an der Orgel und einem Streichensemble beeindruckte vor allem Julia Großsteiner durch herausragende stimmliche Leistung. Die Sopranistin aus Österreich, die im In- und Ausland in geistlichen Konzerten, Opern- und Operettenproduktionen zu hören ist, meisterte die technisch und musikalisch äußerst hohen Anforderungen dieses Werks mit Bravour. Mit einfühlsamem wie auch kraftvollem Gesang, stets sicher in der Intonation, erfüllte sie scheinbar mühelos mit glockenklarer Stimme den Kirchenraum.

Für die Gottesdienstbesucher war es ein musikalischer Genuss, der über das Zuhören hinausging. Denn Kirchenmusik ist in die Liturgie integriert und die Gläubigen werden gesanglich mit einbezogen.

An Pfingsten wird die Entsendung des Heiligen Geistes gefeiert. Das Fest findet am 50. Tag nach Ostersonntag statt und die Osterzeit endet. Pfarrer Jörg Lichtenberg forderte die Gläubigen auf, sich der frohen Botschaft von Pfingsten und damit der Gegenwart Gottes zu öffnen. Von Gott werde den Menschen der Heilige Geist eingehaucht, der sie im Glauben stärke und ermutige. "Gott möchte, dass wir gemeinsam unterwegs sind", betonte Lichtenberg und wies auf die Bedeutung von Gemeinschaft wie auch Vergebung hin. Der Lebensatem, wie der Heilige Geist auch bezeichnet wird, sei der Atem, der über diese Welt – also über den Tod – hinausreiche.