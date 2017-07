Singen Mehrfach verurteilter 33-Jähriger Gewalttäter zieht Berufung zurück

Ein 33-jähriger Gewalttäter, den das Amtsgericht Singen zu viereinhalb Monaten Haft verurteilt hatte, wollte eine Therapie statt Strafe und legte Berufung ein. Doch vor dem Landgericht Konstanz gab es dann eine andere Lösung, für den Mann, gegen den es noch weitere Urteile gibt.

Ein verurteilter 33-jähriger Gewalttäter hat vor dem Landgericht Konstanz Berufung gegen das Urteil des Singener Amtsgerichts eingelegt. Dieses hatte ihn im Januar wegen einer Misshandlung zu viereinhalb Monaten Haft verurteilt. Denn vor einem Jahr hatte der Mann seine damals 21-jährige, im fünften Monat schwangere Freundin aus Wut zwei Mal gegen eine Schaufensterscheibe geschleudert und versucht, ihr gegen den Bauch zu schlagen. Die junge Frau hatte dabei ein leichtes Schädeltrauma und einen Schock erlitten. Noch am gleichen Tag hatte er ihr per Handy gedroht, er werde dafür sorgen, dass dieses Baby nicht auf Welt komme. Es wurde schließlich gesund geboren.

Der 33-Jährige, der schon weitere Konflikte mit dem Gesetz hatte, will jetzt ein besserer Mensch werden. Mit der verhängten Strafe zeigte er sich aber nicht einverstanden und ging in Berufung. Dort wurde er jetzt aus dem Gefängnis vorgeführt, wo er derzeit eine alte Strafe absitzt. Nach dem Ziel seiner Berufung befragt, erklärte er: "Im Knast kann ich nichts gegen meine Alkohol- und Drogensucht tun." Genau dies sei aber nötig, um weitere Straftaten zu verhindern. Er wolle eine Therapie machen.

Die Richterin machte ihm klar, dass er eine Therapie erst antreten könne, wenn er nach guter Führung mindestens zwei Drittel der Haftzeit abgesessen habe. Zudem müsse er dann sowohl einen Therapieplatz als auch eine Kostenzusage des Versicherungsträgers vorweisen. Da sei er gerade dran, sagte der Angeklagte. Nun gab das Gericht zu bedenken, dass die Aussicht, hier mit einer kürzeren Haftzeit herauszukommen, gering sei: "Mit Ihren Vorstrafen und dem Bewährungsbruch sind Sie vor dem Amtsgericht gar nicht so schlecht weggekommen." Nach eingehender Erörterung der weiteren Vorgehensweise schlug das Gericht eine elegante Lösung vor: Anstatt die Tatvorwürfe zu bestreiten, könne er seine Berufung zurückziehen, zumal er schon vor dem Amtsgericht "wenigstens halbwegs" geständig gewesen sei. Damit könnte er der Mutter seines Kindes eine weitere, leidvolle Befragung vor Gericht ersparen. Das Gericht stelle im Gegenzug den Tatvorwurf der Bedrohung ein, so dass die Strafe nur noch vier Monate betragen würde. Zusammen mit der Haftzeit, die er wegen der früheren Verurteilung noch verbüßen muss, könnte er dann bereits im November vom Gefängnis in die Therapie wechseln, rechnete das Gericht aus.

"Ich war schon vor dem Amtsgericht voll geständig", trotzte der 33-Jährige zunächst. Dann zog er seine Berufung gegen die Strafe wegen der Misshandlung der Freundin doch zurück. Und der Staatsanwalt war damit einverstanden, die angeklagte Bedrohung am Telefon, die noch ausstand, vorläufig nicht mehr zu verfolgen. Was mit einer weiteren, erst vor wenigen Wochen vom Amtsgericht Radolfzell verhängten Haftstrafe wird, ist allerdings unklar.