Singen Mehrere Vorfälle: Polizei warnt vor Trickbetrügern

In Singen und Gottmadingen ist es am Wochenende zu mehreren Vorfällen mit mutmaßlichen Trickbetrügern gekommen. Die Polizei warnt eindringlich vor den Tätern. Die Hintergründe:

Bislang unbekannte Trickbetrüger haben am vergangenen Samstag in Singen und Gottmadingen zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, haben sich zwei Frauen am Samstagmorgen, gegen 11.30 Uhr, in der Gartenstraße in Gottmadingen gegenüber einer älteren Dame als Mitarbeiterinnen der Awo ausgegeben. Zu einem Diebstahl ist es dort nach Polizeiinformationen allerdings nicht gekommen. Wenig später, gegen 13.45 Uhr, sind vermutlich dieselben Frauen in der Reichenaustraße in Singen erneut aufgetaucht und haben sich wiederum bei einer Seniorin als Mitarbeiterinnen einer Sozialstation ausgegeben, so die Beamten. Da die ältere Dame regelmäßig mit den Mitarbeitern Kontakt habe, und die beiden jungen Frauen nicht kannte, habe eine der mutmaßlichen Täterinnen nach einem Wasser gefragt. So sei die Trickbetrügerin ins Haus gelangt und habe die Bewohnerin abgelenkt, während die zweite Frau vermutlich nach Wertgegenständen gesucht habe. Nach dem Besuch der vermeintlichen Sozialdienstmitarbeiterinnen habe die Seniorin bemerkt, dass eine Perlenkette entwendet wurde. Zeugen haben die Frauen nach der Tat in einen schwarzen Audi Avant einsteigen sehen, in dem zwei Männer saßen, teilt die Polizei mit.

Später am Samstag, gegen 18 Uhr, sei es vermutlich einer dieser Männer gewesen, der sich gegenüber dem Bewohner eines Hauses in der Domänenstraße als Mitarbeiter des E-Werks ausgegeben habe. Laut Polizei habe der Mann von dem Senior 80 Euro Gebühr für das Verlegen einer Glasfaserleitung verlangt. Nachdem er das Geld erhalten hatte, habe er dem Mann gesagt, er müsse eine Quittung aus seinem Auto holen. Wiedergekommen sei der mutmaßliche Trickbetrüger allerdings nicht.

Die Polizei sucht nun nach den Tätern und hat Personenbeschreibungen herausgegeben. Der beteiligte Mann sei etwa 40 Jahre alt gewesen, braun gebrannt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Er hatte laut Polizei kurze, schwarze Haare und einen schwarzen Bart rund um den Mund. Er sei mit einem dunklen Pullover bekleidet gewesen und habe deutsch gesprochen.

Eine der beiden verdächtigen Frauen war laut Polizei zwischen 16 und 17 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Sie habe halblange, dunkle Haare gehabt und eine zerrissene Jeans getragen. Bei der anderen Frau habe es sich um ein elf bis zwölf Jahre altes Mädchen gehandelt, das etwa 1,25 Meter groß gewesen sei.

Zeugen bittet die Polizei, sich unter (0 77 31) 88 80 zu melden. Gleichzeitig warnen die Beamten davor, fremde Personen in die eigene Wohnung zu lassen. Sie empfehlen, sich grundsätzlich die Ausweise der Personen zeigen zu lassen und gegebenenfalls bei der Firma nachzufragen, ob es sich um Mitarbeiter handelt. Im Verdachtsfall sollen Betroffene umgehend die Polizei verständigen.