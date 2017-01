Singen Mehrbelastung beschäftigt Gewerkschaft

Die Vertreter des Ortsverbands der IG Metall Singen gehen dank steigender Mitgliederzahlen selbstbewusst ins neue Jahr. Die Gewerkschaft will bundesweit ein Thema der Zukunft angehen: Die Arbeitszeit.

Dazu startete sie bundesweit eine Befragung der Beschäftigten in den Betrieben, deren Mitarbeiter in der IG Metall organisiert sind. „Bis Ende April wird die Gewerkschaft Forderungen formulieren und dann in die Betriebe gehen und verhandeln“, kündigte Enzo Savarino, erster Bevollmächtigter des IG Metall Ortsverbands Singen, an.

Es gehe darum, gute Arbeitszeitmodelle für die Beschäftigten zu erreichen. Die Belastung der einzelnen Arbeitnehmer nehme zu, weniger Beschäftigte müssten immer mehr leisten. Es werde von den Mitarbeitern eine große Flexibilität erwartet, die wiederum die Belastung erhöht. Wo mehr Flexibilität verlangt würde, müssten auch die Arbeitgeber flexibler auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingehen. Außerdem müssten die Menschen immer länger arbeiten. Deshalb lautet die Frage, wie die Arbeitszeit in Zukunft gestaltet werden soll. Lore Dizinger, Betriebsratsvorsitzende von Worldline, einem IT-Dienstleister aus Konstanz, beschreibt zum Beispiel das Problem der Dauererreichbarkeit, die in Dauerstress münden könne. Es gehe darum, dass die Jungen sich nicht überfordern und die Älteren nicht an den Leistungen der Jungen gemessen werden.

Die Gewerkschaft wolle die Bedürfnisse der Arbeitnehmer sehr differenziert abfragen und daraus Forderungen formulieren. In jedem Betrieb gebe es unterschiedliche Arbeitsbedingungen und Berufsgruppen, denen im Hinblick auf die Arbeitszeit andere Themen wichtig seien. Einer wolle vielleicht mehr Zeit mit der Familie verbringen, ein anderer möchte ein anderes Schichtmodell verwirklicht sehen. „Wir wollen, dass sich die Arbeitnehmer in unseren Forderungen wiederfinden, dass sie sich durch uns vertreten fühlen“, erklärte Raoul Ulbrich, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Singen. Die IG Metall will außerdem vor dem Hintergrund der zunehmenden Vernetzung und Automatisierung in der Industrie die Frage stellen, wo der Mensch bleibt und wie sein Einkommen gesichert werden kann. „Wir wollen mitgestalten. Ohne Industrie 4.0 – Ausbau Digitalisierung – geht es nicht. Doch es soll ein Wandel für die Beschäftigten und nicht gegen sie werden“, erklärte Volker Schmitz, Betriebsratsvorsitzender von Siemens PPAL in Konstanz. Heinrich Holl, Betriebsratsvorsitzender von Constellium, nennt als Thema der Gegenwart und Zukunft den internationalen Konkurrenzkampf unter unterschiedlichen Bedingungen, dem sich Unternehmen und die Mitarbeiter stellen müssten. Die Gewerkschafter wollen sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen und unterstützen die Forderungen anderer Gewerkschaften nach mehr Lohn, zum Beispiel in der Pflege.

Die IG Metall Singen kann steigende Mitgliederzahlen verzeichnen. „Wir können auch immer wieder junge Menschen gewinnen“, sagt Enzo Savarino. Die Gewerkschaft habe 2016 eine gute Rolle für die Beschäftigten gespielt. Bei den Tarifauseinandersetzungen habe sie gute Ergebnisse für die Arbeitnehmer erzielt. Die Beteiligung bei den Warnstreiks war hoch. Die Bevollmächtigten der IG Metall sehen ihren Erfolg auch darin begründet, dass in der Einheitsgewerkschaft alle an einem Strang ziehen und ihre Forderungen mit einem starken Auftreten vertreten.



Der Ortsverband

Im Bereich des Ortsverbands Singen sind Mitarbeiter von Klöber (Owingen), Siemens PPAL (Konstanz), Worldline (Konstanz), Allweiler (Radolfzell), TRW (Radolfzell), Georg Fischer (Singen), Constellium (Singen) und Amcor (Singen) in der IG Metall organisiert. Die Gewerkschaft hat hier rund 8000 Mitglieder, davon sind 5140 im Arbeitsleben. Die Zahl dieser Mitglieder stieg im vergangenen Jahr um 112.