Singen Mehr Angebote für Frauen mit Migrationshintergrund bei Pro Familia in Singen

Die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger von den Grünen und die Singener Bürgermeisterin Ute Seifried informierten sich vor Ort über die neuen Kurse. Den Kurs "FrauenSachen" für schwangere Frauen soll es auch auf Arabisch geben.

Die Flüchtlingswelle aus 2015 bringt bei einer langfristigen Betrachtung immer mehr Situationen hervor, mit denen sich die Stadt Singen und Umgebung zuvor nicht auseinandersetzen mussten. So geht es auch dem Institut Pro Familia, das bundesweit mit über 180 Beratungsstellen vertreten ist.

Über neue Kurse und mehr Unterstützung informierten sich deswegen die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger von den Grünen und Bürgermeisterin Ute Seifried bei Pro Familia. Insbesondere geht es um den Kurs "FrauenSachen", in dem Frauen mit Migrationshintergrund Beratungsangebote wahrnehmen können. Hauptsächlich auch zum Thema Schwangerschaft. Das Schwierige an diesem Thema ist die Frage: Wie erreicht man diese Frauen? "Es ist sehr wichtig, dass Frauen mit Migrationshintergrund wissen, dass sie bei Pro Familia Hilfe und Unterstützung bekommen können", sagt Sahera Semaan. Sie ist eine Ärztin, die besonders wichtig für diesen Kurs ist, denn sie spricht Arabisch. Frauen, die nach Deutschland gekommen sind, wissen oft nicht, an wen sie sich wenden können. Die Verständigung mit Ärzten misslingt nicht selten. "Immer mehr Frauen kommen zu mir, nachdem sie bei einem Arzt waren. Denn sie verstehen nicht, was dieser gesagt hat", so Sahera Semaan.

Der Kurs "FrauenSachen" bietet eine soziale Beratung bei Konflikten rund um die Schwangerschaft an. Er wird in Deutsch und in Arabisch durchgeführt. Auch eine Geburtsvorbereitung gibt es vor Ort. Das Ziel des Kurses ist, diesen Frauen dabei zu helfen, Ängste abzulegen. Um das zu erreichen, stellen die Kursleiterinnen Friederike Harter, Kirsten Schaefer und Sahera Semaan den Frauen im Rahmen des Kurses das deutsche Gesundheitssystem vor. Den Kursteilnehmerinnen wird bespielsweise der Kreißsaal im Klinikum gezeigt – und zusammen wird eine Liste erstellt, für die Geburt alles in das Krankenhaus mitgenommen werden muss. Die Betroffenen haben in Deutschland eine ganz andere Entscheidungsfreiheit als in ihrer Heimat. Wie eine Geburt in Deutschland abläuft, sei für viele von ihnen unklar, so Kirsten Schaefer.

Das Angebot für arabisch sprechende Frauen zeigt Wirkung. In den Kursen herrsche eine schöne Atmosphäre, und die Nachfrage sei ebenfalls hoch. Die Idee entstand am Internationalen Frauentag im vergangenen Jahr. Der erste Kurs startete daraufhin im Sommer 2016. Seither konnte Pro Familia eine positive Entwicklung feststellen, es gibt bis jetzt zwei vollbesetzte Kurse, und zusätzlich dazu gibt es ein Nachtreffen, wenn die Kinder geboren sind. "Die arabischen Männer kommen immer öfter mit zur Geburt, was sonst nicht gewöhnlich ist", verrät Sahera Semaan.

Finanziell betrachtet ist es nicht einfach, diese Angebote auf Dauer aufrecht zu erhalten. Momentan ist Sahera Semaan die einzige arabisch sprechende Ärztin bei Pro Familia in Singen sowie in Konstanz. Gerade unter den aktuellen Umständen ist eine Ärztin, mit der sich die Frauen verständigen können, sehr wichtig. Allerdings ist eine einzige Ärztin mit diesen Qualifikationen im ganzen Landkreis nicht ausreichend. Ein Grund für das Treffens war es auch, dass Pro Familia hiermit die Möglichkeit hat, den politischen Vertretern die Projekte vorzustellen und um staatliche Unterstützung zu werben.

Die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger weiß, wie schwer es ist, dieses Thema in der politischen Diskussion an den Mann zu bringen. "Andere Themen werden den Themen, die mit Frauen und Kindern zu tun haben, im Landtag immer gern vorgezogen", so Dorothea Wehinger. Aber für sie ist klar was zu tun ist: "Ich setze mich für alles ein, was für Frauen, Kinder oder die ganze Familie wichtig ist. Dazu gehören dann auch Ärzte mit Fremdsprachen."

Die Beratungsstelle Pro Familia ist immer mehr gefragt, ganz besonders auch wegen den speziellen Angeboten. Denn diese sind durch die gegebenen Umstände notwendig geworden. Dorothea Wehinger wird das weiterhin tatkräftig unterstützen. "Die Informationen über die neuen Kurse werde ich morgen im Sozialarbeitskreis der Grünen im Landtag in Stuttgart weitergeben. Ich werde dranbleiben und darum kämpfen, dass man Institutionen wie Pro Familia unterstützt", so die Bundestagsabgeordnete abschließend.

Weitere Angebote

Der Kurs „KugelRund“ ist für junge, ungewollt schwangere Frauen konzipiert. Die meisten Teilnehmer sind zwischen 16 und 20 Jahre alt. Bei der Beratung wird über die möglichen Zukunftswege wie Schulabschluss oder Fortsetzung der Ausbildung gesprochen. Auch finanzielle Unterstützung durch Stiftungen ist für Bedürftige möglich. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass der Kurs die Chance auf Kontaktknüpfung mit Gleichgesinnten ermöglicht. Ebenso beim Kurs „FrauenSachen“. Um einer ungewollten Schwangerschaft entgegen zu wirken, bietet Pro Familia auch Veranstaltungen in Schulen an. Speziell auch in VABO-(Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse)Klassen sei es wichtig, über Verhütung und den Umgang mit Sexualität zu sprechen, so Mathias Graf, Geschäftsführer von Pro Familia in Singen.