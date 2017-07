Singen Mathias Hall nimmt Abschied von der Haldenwangschule

Die Singener Haldenwangschule dankt ihrem Leiter, der mit 68 Jahren in den Ruhestand geht. Daniel Baerwind ist schon zum Nachfolger bestellt.

Nach 43 Jahren im Schuldienst wird es nun für Mathias Hall Ernst: zum Schuljahrsende geht er in den Ruhestand. Doch nicht nur sein Einsatz für die Haldenwangschule wurde gestern gefeiert. Auch das neue Radhaus, das von der Haldenwang-Stiftung finanziert wurde, wurde seiner Bestimmung übergeben.

Erst vor Kurzem hatte die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) verkündet, dass Lehrer zukünftig ihren Beruf nun bis zum Alter von 69 Jahren ausüben können, erinnerte der Leiter des Staatlichen Schulamts Konstanz, Karlheinz Deußen. Matthias Hall wird sich dieser Idee sicher nicht anschließen. Erst vor wenigen Tagen 68 geworden, hat der beliebte Schulleiter sowieso schon länger gemacht als er müsste. Weil er mit Leib und Seele Leiter der Schule für körper- und geistig Behinderte ist. Seit 13 Jahren. Und auch für die Nachfolge ist gesorgt. Sein Stellvertreter Daniel Baerwind ist vor wenigen Tagen zum Schulleiter ernannt worden und wird dieses Amt ab dem 1. August ausüben.



"Außerdienststellung" stand auf dem Programm, das auf den Stühlen der Gäste der Verabschiedung auslag. "Da denke ich zuerst an Maschinen, wie die gute alte Dampflok, die aufs Abstellgleis verschwindet", sagte Gerhard Schlosser als geschäftsführender Schulleiter der Singener Schulen. Leiter einer Schule zu sein sei kein Job, den eine Maschine machen könne. Wer diese Arbeit mache, brauche Menschlichkeit, Warmherzigkeit und Empathie, dankte Schlosser dem scheidenden Schulleiter für das gute Miteinander.

Daniel Baerwind sparte, wie viele der Redner, nicht mit Lob, auch wenn Mathias Hall dies eher nicht so gern höre. "Er war ein stets präsenter Schulleiter, der ein feines Gespür für jeden Einzelnen hatte." Zusammen mit Markus Treutler, der bis vor zwei Jahren als Konrektor an der Schule war, habe er die Haldenwangschule zu einer modernen Schule geformt. "Das Kind steht hier im Mittelpunkt", sagte auch Hans-Otto Schulte-Ostermann von der Haldenwang-Stiftung.

Landrat Frank Hämmerle nannte einige der besonderen Maßnahmen, die in der Ära Hall entwickelt und umgesetzt worden waren. Dazu gehörte die Einrichtung einer Wohnklasse, die berufsvorbereitende Einrichtung in Engen oder die Inklusion. Oberbürgermeister Bernd Häusler betonte jedoch, dass Inklusion auch manchmal übertrieben werde und man in Einzelfällen besser auf Fachleute wie Mathias Hall hören solle, was die Gäste mit Applaus honorierten. "Unsere Eltern und Schülerschaft sind inzwischen so komplex geworden, dass wir an der Haldenwang- und Regenbogenschule je eine halbe Sozialarbeiterkraft gebrauchen könnten. Und ich hätte da auch schon jemanden", sagte Mathias Hall mit Blick auf den Landrat.

Eröffnet wurde das neue Radhaus, das die Schule für die Unterstellung von besonderen Fahrzeugen gut gebrauchen kann. In den Ruhestand verabschiedet wurde außerdem der Lehrer Klaus-Peter Brzukalla-Engel. Die Schüler hatten mit den Lehrern einige schöne Beiträge für die Feierstunde einstudiert.

Mit acht Kindern fing es 1968 an

Namensgeber ist Karl-Georg Haldenwang (1803 bis 1862), Pfarrer aus Wildberg bei Calw. Er gründete 1838 die erste süddeutschen "Rettungsanstalt für schwachsinnige Kinder".

Januar 1968; Aufnahme des Schulbetriebs mit acht bildungsschwachen Kindern. Juli 1970: Harald Baumann übernimmt die Leitung der jetzt fünfklassigen Schule. Juli 1976: Oberschulamt Freiburg genehmigt Einrichtung der Beratungsstelle für geistig Behinderte Kinder an der Sonderschule für Bildungsschwache in Singen (heute Beratungsstelle zur Frühbetreuung behinderter und entwicklungsverzögerter Kinder). Mai 1982: Feierliche Einweihung der Haldenwang-Schule mit nun zwölf Klassen und 73 Schülern. Juni 1995: Gründung des Fördervereins. Juli 1998: Peter Moser wird Schulleiter. September 2000: Wechsel der Schulträgerschaft von der Stadt zum Landkreis Konstanz. Erweiterung zur Schule für Körperbehinderte und geistig Behinderte Kinder und Jugendliche (Sonderschule) ab Schuljahr 2000/01. Januar 2004: Fertigstellung des Erweiterungsbaus. August 2004: Matthias Hall wird Schulleiter. Juli 2007: Die Haldenwang-Schule unterstützt Internationale Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften der Behinderten in Singen. Einzugsbereich: westlicher Hegau und große Teile des ehemaligen Landkreises Stockach. Seit dem Trägerwechsel auch Teile von Radolfzell (außer der Kernstadt) und die Höri.

