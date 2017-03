Singen Maschinenring hat einen neuen Geschäftsführer

Armin Herlan folgt beim Maschinenring auf Engelbert Dreher. 423 Landwirte kooperieren derzeit im Maschinenring.

Der Maschinenring Konstanz hat einen neuen Geschäftsführer: Armin Herlan folgt auf Engelbert Dreher. Herlan nutzte die Hauptversammlung, um sich vorzustellen und die Fragen der Mitglieder persönlich zu beantworten. Zwar habe sich kein Anwalt beworben, meinte der Vorsitzende Roland Graf und meinte, dass heutzutage rechtliche Kenntnisse auch beim Maschinenring wichtiger seien als landwirtschaftliche. Doch diese Kenntnise bringe Armin Herlan als Speditionskaufmann mit langjähriger Berufserfahrung mit. Zudem habe er viel Wissen über Maschinenringe.

Roland Graf vermutete, dass die hohe Anzahl an Mitgliedern an diesem Abend und vor allem die hohe Anzahl von Junglandwirten auch am Thema des Vortrags lag. Holger Stich sprach über Tücken bei der Hofnachfolge. Der Geschäftsführer der Stockacher Geschäftsstelle des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) ließ viele praktische Erfahrungen und Erlebnisse aus Hofübergaben, die er begleitet hat, einfließen. Er riet den Anwesenden, ehrlich über alles zu reden und alle Fakten zu bedenken. Dabei gelte es nicht nur steuerliche und betriebswirtschaftliche Elemente zu beachten. Man müsse ebenso an die emotionalen Seiten denken.

Engelbert Dreher erläuterte das Zahlenwerk des Jahres. Zu den Mitgliedern gehören aktuell 423 Landwirte, 41 fördernde Mitglieder, 18 Lohnunternehmer und 13 Gemeinden. Als Geschäftsführer rechnete er 4733 Aktivitäten mit einem Verrechnungswert von rund 2,66 Millionen Euro ab. Der gemeinsame Einkauf machte 36,55 Prozent davon aus, es folgte eine Maschinenverrechnung mit Lohnunternehmern in Höhe von rund 594 500 Euro, und der Maschinenaustausch der Mitglieder machte 17,72 Prozent aus. Auch gewerbliche Dienstleistungen, Betriebshilfsdienst und Beratung bot der Maschinenring. Geehrt wurde Veronika Maier, die seit 25 Jahren Engelbert Dreher im Büro unterstützt. Nun unterstützt sie Herlan. Auch werde über eine Vrgrößerung des Büros nachgedacht, so Graf.