Singen Martin Schmeding, Bundestagskandidat der Grünen, macht den Wahlkampfauftakt mit der Atompolitik

Zwei Experten sprechen bei der Veranstaltung über die Risiken der Atompolitik, die Schwierigkeiten der Endlagersuche in der Schweiz und die Notwendigkeit des langfristigen Handelns

Singen – "Die Schöpfung bewahren" – das ist der Leitspruch des Bundestagskandidaten von Bündnis 90/Die Grünen, Martin Schmeding. Dazu passte die erste große Wahlkampfveranstaltung, in der es um das Thema Atomkraft ging, hervorragend. Schmeding hatte sich als Referenten Nils Epprecht, den Projektleiter von Strom & Atom der Schweizer Energiestiftung sowie Raimund Kamm, Sprecher der Bürgerinitiative des Atomkraftwerks (AKW) Grundremmingen und bayrischer Landesvorsitzender des Verbandes Windenergie eingeladen.

Natürlich hatte sich der Veranstalter mehr Zuhörer erwartet. Doch es war zu warm an diesem Abend. So nutzte nur ein rundes Dutzend Interessierter die Gelegenheit, die Positionen von Nils Epprecht und Raimund Kamm sowie Martin Schmeding selbst zum Thema "Ausstieg aus der Atomkraft" zu hören. Martin Schmeding erinnerte daran, dass man nur dank des Drucks der Grünen geschafft hatte, den Atomausstieg in Deutschland auf den Weg zu bringen. "Mich enttäuscht es sehr, dass es die Schweizer nicht hinbekommen haben, die Laufzeit ihrer Atomkraftwerke zu begrenzen", sagte er. Die Reaktoren in Beznau und Leibstadt würden bei einem ernsthaften Störfall auch die Region Hegau unbewohnbar machen.

Schmeding hatte sich über aktuelle Zahlen genau informiert: Im März 2017 seien europaweit 74 Atomkraftwerke in 17 Ländern mit 184 Reaktorblöcken am Netz gewesen. 101 Reaktorblöcke in 14 Ländern seien bis zum gleichen Stichtag stillgelegt worden. Das Thema "Ausstieg aus der Atomkraft" ist für Schmeding ein europäisches Thema. "Eine neue Regierung muss in punkto Atomausstieg Druck auf die Nachbarländer ausüben und das geht nur bei einer Regierungsbeteiligung von Bündnis 90/Die Grünen", so Schmeding. Außerdem ist er der Meinung, dass die vier Jahre der Großen Koalition im Kampf gegen den Klimawandel "vier verlorene Jahre" waren.

Nils Epprecht nahm die Zuhörer mit auf eine kleine Reise in die Schweizer Atompolitik. Im November 2016 war ein Referendum, mit dem die Laufzeit auf 45 Jahren begrenzt werden sollte, gescheitert. Drei AKWs hätten andernfalls Ende 2017 abgeschaltet werden müssen, da sie schon so lange am Netz sind – das AKW in Beznau seit Juli 1969. "In Leibstadt gab es seit den 1990-er Jahren immer wieder Probleme wegen Schäden an den Brennstäben. Nun läuft es seit Februar 2017 unter Auflagen wieder", so Epprecht. Das einzige AKW, das in der Schweiz störungsfrei laufe, sei das in Gösgen. Dies sei von Siemens gebaut – immerhin hätte die deutsche Firma da gute Arbeit geleistet, so Epprecht.

Auch die Atommülllagersuche kommt in der Schweiz nicht voran. Die Nagra favorisiere wohl den Standort "Zürich Nord-Ost" in Grenznähe im Raum Benken. Doch bislang gebe es keine Tiefenbohrungen, das Gesteinsverhalten über längere Zeit sei ungeklärt und ebenso wenig geklärt sind die bestmögliche Tiefe, Einlagerung und Rückholung. Wenigstens habe es beim Referendum im Mai 2017 eine Mehrheit für die Energiestrategie 2050 gegeben. Darin ist festgeschrieben, dass in der Schweiz keine neuen AKWs gebaut werden dürfen.

Raimund Kamm aus Augsburg engagiert sich seit Jahren gegen das Zwischenlager beim AKW Grundremmingen, dessen zwei alte Siedewasserreaktoren seiner Ansicht nach längst abgeschaltet gehören. Das Zwischenlager sei bis August 2046 genehmigt. Doch der strahlende Atommüll müsse für eine Million Jahre eingeschlossen werden, also mehr als 30 000 Generationen lang. Zurzeit sei es offenbar schwer, die Leute von der Wichtigkeit des Themas zu überzeugen.

Wahlkampftermine

Donnerstag, 29. Juni, 14 Uhr: Randegger Ottilienquelle: André Baumann, Staatssekretär im Umweltministerium des Landes, kommt auf Einladung der Kompetenzstelle Energieeffizienz Hochrhein-Bodensee

Donnerstag, 29. Juni, 19.30 Uhr: Treffpunkt Petershausen Konstanz: Hauptversammlung des Grünen Kreisverbands mit Wahl des Kreisvorstands

Donnerstag, 6. Juli, 18 bis 21 Uhr: Vereinsheim Siedlergemeinschaft: Grillfest in der Singener Südstadt

Informationen im Internet: