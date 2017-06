Eine ökumenische Gespächsrunde beleuchtet Persönlichkeit und Wirken des Reformators Martin Luther.

Die Podiumsdiskussion "Lust und Last mit dem Erbe Martin Luthers", zu der die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) Singen, in Kooperation mit dem Bildungswerk, ins Gemeindezentrum Liebfrauen eingeladen hatte, bot den zahlreichen Zuhörern verschiedener Konfessionen einen informativen und spannenden Abend. "Da die ACK in Singen sehr lebendig ist, wollten wir das Lutherjahr ökumenisch gestalten", sagte Andrea Fink. Die evangelische Pfarrerin zeigte sich am Ende mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Der thematische Bogen sei weit gespannt worden, stellte sie fest.

Die Teilnehmer auf dem Podium vertraten teils kontroverse Ansichten, was die über 90-minütige Diskussion lebendig werden ließ. Hierzu trugen auch Fragen und Themenauswahl von SÜDKURIER-Redakteur Uli Fricker als Moderator bei. Luthers Thesen und positive Aspekte seines Wirkens kamen ebenso zur Sprache wie sein Handeln hinsichtlich Judenverfolgung oder Aufrufe zum Töten aufständischer Bauern und Anhängern der Wiedertäufer.

Hat Luther tatsächlich seine 95 Thesen im Jahr 1517 an die Schlosskirchentür in Wittenberg genagelt? Laut Experten ist dies nicht relevant. "Wichtiger ist der Reichstag zu Worms 1521, wo er die Thesen nicht widerrufen hat", sagte Erich Geldbach. Bei der Rechtfertigungslehre rief der baptistische Theologe und emeritierte Professor für Ökumene und Konfessionskunde aus Marburg dazu auf, andere Begriffe zu verwenden, da die juristische Sprache nicht zum Verhältnis von Gott und Mensch passe.

Katholikin Barbara Henze findet es gut, dass Kirche sich immer wieder verändert. "Die Entwicklung dauert aber oft lange", sagte die Kirchenhistorikerin, die an der theologischen Fakultät der Universität Freiburg lehrt. Mit Blick auf die vor 100 Jahren begonnene Ökumene, an der sich die katholische Kirche erst seit 50 Jahren beteilige, regte sie an, künftig mehr die Gemeinsamkeiten und weniger das Trennende zu betonen. Hiltrud Schneider-Cimbal wies auf die aktuelle Bedeutung des Reformationsgedankens hin. In der heutigen Zeit sei es wichtiger denn je, aus der Gnade Gottes heraus zu leben, stellte die Dekanin des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz fest. "Wir sind geliebte Kinder so wie wir sind, wir müssen nicht perfekt sein", betonte sie.