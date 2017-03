Singen Martin Burmeister schaut den Menschen in die Seele

Der Sänger Martin Burmeister hat im Studio in der Gems ein aufmerksames Publikum für seine von vielerlei Gefühlen handelnden Lieder.

In der Stadt Bochum im Ruhrgebiet ist die Dichtbesiedelung längst an der Tagesordnung, vom Blick aus dem Fenster ist der Nachbar ganz nah. Das war schon damals so, als Martin Burmeister dort noch zuhause war. Was aber bedeutet eigentlich zu Hause oder Heimat? 1991 kam er nach Singen, seine Erinnerungen an die Zeit im Ruhrpott lebten in seinen Liedern im Konzert im Studio in der Gems wieder auf.

Burmeisters Themen sind die Liebe und andere Gefühle, Nachbarschaft und das Leben schlechthin. Seine Texte kamen bei den rund 50 Gästen an – zeitweise war kein Laut zu hören. Wie in einer großen Familie hörten sie aufmerksam den Geschichten von Burmeister zu, die zum Nachdenken, aber auch zum fröhlichen Lachen anregten.

Da ist zum Beispiel Kalle, der schon lange nicht mehr in der Kneipe war. Der Grund: Kalle hat jetzt ein Video und legt eine VHS-Kassette ein, auch wenn das mit Bildung wenig zu tun hat. Aber da hat er alles, was er braucht – im grauen Bochum stillt die Videokassette seine Sehnsucht. Auch aus der westfälischen Heimat: "Vadder schmeiß die Kohle auf den Grill, wenn dat noch wat werden will", ein herrliches Lied über das Grillen als männliche Domäne. Burmeister erzählt auch von der Maloche: "Wat'n scheiß, weißte, wat dat heißt?" Da ist der Nachtschichtarbeiter, den keiner im Haus kennt, weil er tagsüber schläft.

In seinen aktuellen Liedern fragt er: "Wo ist zu Hause?". Legen wir in der Fremde immer wieder Anker und gehen dann weiter auf die Reise, die vielleicht nie zu Ende geht? Zum Thema Liebe und Enttäuschung hat er eine Antwort gefunden: "Liebe geht nicht ohne Risiko", jeder wolle irgendwo zu Hause sein. Und zum Thema Macht: "Wer hat das Sagen und weiß, wo es langgeht? Wo sind die guten Helden, die sich selbstlos einsetzen?" Von denen brauche es viele: "Such den kleinen Helden in dir, der nicht wegschaut, wenn ein anderer was braucht." Burmeister nahm das Publikum für sich ein, die Gäste blieben auch nach dem Konzert zu einer lockeren Musiksession, bei der auch sein Freund Andreas Heller in die Saiten griff.