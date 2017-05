Gottmadingen Marktbummel bei Frühlingswetter: Frühjahrsmarkt lockt zahlreiche Besucher

Sehr gut besucht war der Gottmadinger Frühjahrsmarkt am Wochenende.

Der wechselhafte April hatte für den Frühjahrsmarkt eine Pause eingelegt: Bei strahlendem Sonnenschein und Frühlingstemperaturen schlenderten die Besucher am Wochenende über den Markt, der mit seinem bunten Angebot zum Stöbern, Verweilen und Einkaufen einlud.

Dabei sah es am Samstagmorgen noch nicht danach aus. Die Flohmarkthändler waren auf dem Rathausplatz schon sehr früh zur Stelle. Roswitha Dilger kam gegen sieben Uhr. Neblig und kalt sei es gewesen. Die ersten Händler seien schon um vier Uhr hier gewesen und nicht viel später die ersten Kunden. "Das sind Leute, die das Gelbe vom Ei suchen", weiß sie aus Erfahrung. Der 13-jährige Thomas am Stand gegenüber bestätigte: "Das sind Schnorrer, die kommen schon im Dunkeln."

Der traditionelle Frühjahrsmarkt hat immer sein treues Publikum und bot auch in diesem Jahr die breit gefächerte Palette von Kleidung über Haushaltsartikel bis zu kulinarischen Spezialitäten. Firmen präsentierten wieder die neuesten Modelle in einer Fahrrad- und Gartengeräte-Ausstellung. Trudi Gnädinger und Anna Neidhard wohnen in Ramsen und sind immer dabei. "Es ist einfach schön, man kann unbeschwert durch die Straßen bummeln und einkaufen", verriet Trudi Gnädinger, dass sie immer an beiden Tagen kommt: "Einmal mit Freundin und am nächsten Tag mit meinem Mann."

Die Standbetreiber haben ihre Stammkundschaft: Frieda Hartmann kommt speziell zum Einkaufen. Sie sagt: "Ich steuere bestimmte Stände an und gehe wieder." Zur Einkehr luden die DRK Ortsgruppe Gottmadingen und die Freiwillige Feuerwehr, sie sind bekannt für gute Bewirtung. Freya Wilhelm vom DRK verriet stolz: "Ab Freitagmittag haben wir 80 Kuchen und Torten gebacken." Sie war sicher, dass die alle weggingen. Die Besucher hatten auch ihren Spaß: Kamen die Spielgeräte auf dem Rathausplatz bei den Kindern bestens an, fand der Vergnügungspark auch bei Erwachsenen großen Anklang.