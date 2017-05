Singen Mann zieht vor Reiterin blank

Im Singener Stadtteil Hausen belästigte ein Exhibitionist in der Nähe des Sportplatzes eine Frau

So schildert die Polizei den Vorfall: Gegenüber einer 36-jährigen Reiterin entblößte sich am Samstagabend, etwa um 19.30 Uhr, ein etwa 40 bis 45 jähriger Mann in der Straße zum Krähen auf Höhe des dortigen Sportplatzes. Der Mann drehte sich zu der Reiterin, öffnete seinen Mantel und zeigte sich ihr gegenüber nackt. Die Reiterin wandte sich ab und verließ die Örtlichkeit. Ob der Mann sexuelle Handlungen an sich vornahm, ist nicht bekannt. Der Mann wird als etwa 1,75 Meter groß, mit kurzen dunkelblonden Haaren, beschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten, mit dem Kriminalkommissariat Konstanz, (0 75 31) 995-0, Kontakt aufzunehmen.