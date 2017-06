Singen Mann verprügelt seinen Nachbarn und wird verurteilt

Ein 43-Jähriger ist zu einer Geldstrafe und einer Schmerzensgeld-Zahlung verurteilt worden, weil er seinen Nachbarn geschlagen hat.

Singen/Konstanz – Einen 43-jährigen Mann aus Singen (Steißlinger Straße) brachte das Verhalten eines Nachbars im Mai vergangenen Jahres dermaßen zur Weißglut, dass er ihn richtig verprügelte. Weil der 41-Jährige sein Auto im Hof der Wohnanlage und nicht in seiner Garage abgestellt hatte, verpasste ihm der wütende 43-Jährige einen Nasenbeinbruch, mehrere Prellungen im Gesicht sowie Riss- und Quetschwunden. Außerdem war eine Rippe angebrochen, was dem Verletzten große Schmerzen bereitete. Ein fünftägiger Krankenhausaufenthalt und zwei Wochen Krankschreibung waren die Folge. Das Amtsgericht Singen verurteilte den Täter wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu 120 Tagessätzen zu je 40 Euro. Außerdem sollte er 2500 Euro Schmerzensgeld an den verletzten Nachbar bezahlen.

Trotz erdrückender Beweislage ging der Verurteilte jetzt vor dem Landgericht Konstanz in Berufung. Er wollte einen Freispruch. Nachdem alle Zeugen ihre Aussagen gemacht, und ein Gerichtsmediziner seine Schlüsse gezogen hatte, nahm der Angeklagte seine Berufung zurück. Damit ist das Amtsgerichtsurteil jetzt rechtskräftig.

Zuvor hatte er behauptet, der Nachbar habe ihn geohrfeigt, als er sich zum zweiten Mal über das angeblich falsch abgestellte Auto beschwert hatte. Dann habe er auch noch getreten, und er habe sich nur gewehrt. Der Nachbar, der gerade seine Tochter zu Besuch hatte, berichtete, er habe gerade mit der Kleinen gekocht und keinen Nerv für den Mann gehabt. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass der sich über angeblich falsch abgestellte Autos aufgeregt habe. Als er dem Mann geöffnet habe, habe der geschlagen und getreten und der 41-Jährige sei zu Boden gegangen.

"Es war alles schwarz", beschrieb er seine Bewusstlosigkeit. Die siebenjährige Tochter habe geschrien, aber es sei ihm nicht gelungen, aufzustehen. Nachbarn hätten den Angreifer gestoppt und Polizei und Krankenwagen gerufen. Am schlimmsten sei für ihn, so der 41-Jährige, dass seine Tochter nicht mehr bei ihm übernachten wolle. "Die hat Angst und ist in psychotherapeutischer Behandlung". Was für den Mann und seine Tochter ein dramatisches Geschehen war, beschrieb der Angeklagte gelassen: "Nach der Ohrfeige habe ich den an den Schultern gepackt und geschüttelt, da muss er an die Türzarge gekommen sein", meinte er. Letztendlich glaubte er wohl selbst nicht mehr an diese Version.