Mann randaliert im Krankenhaus und bespuckt Personal und Polizei

Mit einem überaus rabiaten Zeitgenossen hatten Polizeibeamte des Polizeireviers Singen sowohl am Samstag als auch am Sonntag mehrfach zu tun.

Aggressives Verhalten auch am Sonntag

Nach Angaben der Polizei war der 25-Jährige am Samstagabend zunächst aufgefallen, nachdem er in der Hegaustraße verletzt aufgefunden und danach ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Inwieweit der Mann Opfer einer Körperverletzung wurde oder welche Umstände zu den Verletzungen geführt haben, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.Im weiteren Verlauf des Abends begann der deutlich alkoholisierte 25-Jährige im Krankenhaus massiv zu randalieren und beschädigte mehrere hochwertige medizinische Geräte im Schockraum, indem er diese umher warf. Der Schaden dürfte sich hier im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich bewegen. Die hinzu gerufene Polizei musste den Randalierer unter Einsatz mehrerer Beamter sowie unter Mithilfe anwesender Sanitäter fixieren. Der Mann bespuckte eine Krankenschwester sowie einen Polizeibeamten und beleidigte alle anwesenden Personen mit übelsten Beschimpfungen. Es gelang schließlich, den Randalierer für den Rest der Nacht ruhig zu stellen.Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, nachdem der Mann offensichtlich wieder zu Kräften gekommen war und trotz einer teilweisen Fixierung an einem Bett im Begriff war, dieses zu zerstören. Auch hier war wieder der Einsatz mehrerer Beamter notwendig, um den Aggressor erneut bewegungsunfähig zu machen. Im Rahmen der polizeilichen Intervention wurde der Mann leicht verletzt. Auch bei diesem Einsatz bespuckte und beleidigte der 25-Jährige das Pflegepersonal sowie die eingesetzten Polizeibeamten massiv. Schließlich rief das Klinikum gegen 20 Uhr nochmals um Hilfe, nachdem sich die Situation im Zimmer des Mannes erneut zuspitzte.Hier wurde schließlich entschieden, ihn in eine Fachklinik zu verlegen, da sich der 25-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Auch dieser Transport musste zur Sicherheit polizeilich begleitet werden, weitere Zwischenfälle wurden seither nicht mehr bekannt.