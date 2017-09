Singen Mann mit falschem Führerschein flieht vor der Polizei

Wegen Urkundenfälschung ermittelt die Polizei gegen einen 49 Jahre alten Motorradfahrer.

Der Mann war laut einer Polizeimeldung am Mittwoch, gegen 21 Uhr mit etwa 100 Stundenkilometern innerorts in der Straße Pfaffenhäule unterwegs. Als die Besatzung eines Streifenwagens die Verfolgung aufnahm, habe er die Geschwindigkeit noch erhöht und nicht auf die Anhaltesignale der Polizei reagiert. Die Beamten stellen den Mann, als er auf ein Grundstück abbog und in eine Wohnung ging. Da der Mann deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung gezeigt habe, veranlassten die Beamten eine Blutprobe. Der Führerschein des Mannes handelt sich laut Polizei vermutlich um eine Totalfälschung. Außerdem fanden die Beamten bei dem Mann eine geringe Menge Marihuana, weshalb sich der 49-Jährige auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten hat.