Ein 39-Jähriger wird zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, weil er in Deutschland Hartz IV bezog, während er in der Schweiz arbeitete.

Singen/Konstanz – Wegen Betruges in vier Fällen hat das zuständige Amtsgericht einen 39-jährigen Mann aus dem Landkreis zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt. Wie die Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Singen ermittelten, hatte der 39-Jährige über zwei Jahre hinweg zu Unrecht Hartz IV-Leistungen bezogen. Trotz regelmäßiger Einkünfte aus einer Tätigkeit als Verkäufer in der Schweiz gab der Mann mehrfach gegenüber dem Jobcenter an, über keinerlei eigenes Einkommen zu verfügen. Die tatsächlichen Einkommensverhältnisse teilte er dem Jobcenter laut einer Pressemeldung des Hauptzollamtes nicht mit. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die Einkünfte bewusst verschwieg, um eine Kürzung der Sozialleistungen zu vermeiden.



Zur Verschleierung wurden seine Löhne stets auf ein Schweizer Bankkonto überwiesen. Auf diese Weise hat er den zuständigen Leistungsträger um knapp 26 000 Euro betrogen. Diese zu Unrecht bezogenen Sozialleistungen werden von dem Mann nun zurückgefordert. Der Fall kam durch einen anonymen Hinweis ans Tageslicht. Die Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung auf drei Jahre ausgesetzt. Der Strafbefehl ist mittlerweile rechtskräftig.