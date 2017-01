Eine 30-jährige Frau aus Konstanz ist am Freitag gegen 16 Uhr während einer Fahrt im Regional-Express, der nach Karlsruhe fuhr, zwischen Singen und Engen Opfer sexueller Belästigung geworden.

Wie die Bundespolizei mitteilte, stieg der Mann in Singen in den Zug, stellte sich neben die Frau und belästigte sie. Nach einem Halt in Engen verließ der Mann fluchtartig den Zug. Er wird folgendermaßen beschrieben: etwa 35 Jahre alt, braune Haare, zirka 1,60 Meter groß und er trug rot-schwarze Arbeitsbekleidung. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion unter (0 75 31) 12 88 250 entgegen.