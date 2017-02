Wien/Singen Mann aus Singen in Wien wegen Missbrauch festgenommen

Ein 48-Jähriger aus Singen ist in Wien wegen des versuchten Missbrauchs eines Minderjährigen festgenommen worden.

Beamte seien in einem Hotel eingeschritten, bevor er sexuelle Handlungen an dem 14-Jährigen vornehmen konnte, teilte die österreichische Polizei am Sonntag mit.

Der Vorfall passierte bereits am 3. Februar. Bei dem Festgenommenen handele sich um einen in Deutschland bereits verurteilten Sexualstraftäter, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann habe den 14-jährigen Jungen mit Geldversprechen in das Zimmer gelockt. Er sei unter den Profilnamen „Beno Lauber“ und „Beno Laubar“ in sozialen Netzwerken aktiv gewesen und dort mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt getreten. In Österreich habe er mindestens sechs weitere Minderjährige kontaktiert. Die Polizei rief mögliche weitere Opfer auf, sich zu melden.