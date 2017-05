Singen Manege frei für ein feuriges Vergnügen

Mit einer neuen Show gastiert der Circus Montana vom 18. bis zum 28. Mai in Singen.

Der Zirkus kommt mit buntem Programm und seiner deutschlandweit einmaligen Feuershow auf den Platz bei Möbel Roller an der Industriestraße: Ein furioses Ensemble an mutigen Akteuren zaubert ein feuriges Lichtermeer und wird die Manege im hellen Glanz erleuchten lassen. Brennende Ketten und Fackeln, Feuerschlucker und selbstkonstruierte Feuereffekte in Kombination mit Artisten und weiteren Spezialeffekten sollen das Publikum begeistern, wie der Zirkus ankündigt.

Circus Montana setzt auf Tiere im Zirkus. Beliebt sei das Unternehmen nicht zuletzt wegen seines artenreichen Tierbestands, wie südamerikanische Lamas, kleine Miniponys aus Island, eine große Kamelherde oder auch edle schwarze Arabo-Friesen. Mit diesen führt Chefdresseur Manuel Frank eine wunderschöne Freiheitsdressur mit Pirouetten und Volten in vielgestaltigen Formationen vor. „Ich verbringe jeden Tag sehr viel Zeit mit meinen Tieren. Nur durch diese enge Bindung ist eine Dressur möglich“, erklärt der Tierversteher.

Live-Musik zu jeder Darbietung

Neben herrlichen Tierdressuren wird das Publikum auch von tollkühnen Darbietungen am Trapez, wirbelnden Hula-Hoop-Reifen oder dem in prachtvollen Kostümen tanzenden Showballett fasziniert sein. Zwischendurch bringen die beiden Clowns Mario und Luigi die Lachmuskeln so richtig in Schwung. Und was wäre ein Zirkus ohne Musik? Unter der Leitung Monty Frank wird jede einzelne Darbietung live mit dem passende Sound vom Zirkus-Orchester begleitet.

: werktäglich außer Dienstag und Mittwoch jeweils um 17 Uhr, samstags um 15 und 18 Uhr und sonntags um 15 Uhr. Zehnmal zwei Tickets für den Zirkusbesuch verlost der SÜDKURIER. Wer Karten gewinnen möchte, ruft die Nummer (013 9) 37 05 00 40 an. Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, 17. Mai, um 12 Uhr. Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz, Mobilpreise sind höher. Bitte Namen, Adresse und Lösungswort „Zirkus“ nennen. Die Gewinner werden veröffentlicht.