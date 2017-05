Singen Malen gegen die Angst

Sagen Sie mal Frau Martin, was fasziniert Sie an der Arbeit als Kunsttherapeutin? Seit einem Jahr arbeitet Malgorzata Martin am Hegau-Bodensee-Klinikum mit Krebspatienten.

Als Kunsttherapeutin sind Sie auch in der Flüchtlingshilfe engagiert. Wie kam es zu Ihrer Tätigkeit hier im Klinikum in Singen?

Seit Januar 2016 bin ich in der Palliativ-Station in Konstanz als Kunsttherapeutin angestellt. Durch die Arbeit dort bin ich weiterempfohlen worden und seit Mai 2016 arbeite ich hier in der Onkologie des Hegau-Bodensee-Klinikums.

Kunsttherapeutin – Wie kommt man zu so einer außergewöhnlichen Berufswahl?

Ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich zusätzlich als Trainerin mit Schwerpunkt auf Persönlichkeitsentwicklung und Kreativität arbeite. Durch einen Klienten, den ich damals hatte, bin ich auf die Kunsttherapie aufmerksam geworden. Durch ihn habe ich erfahren, dass es wichtig ist, Gefühle im Gespräch zu visualisieren. Nicht immer kann man mit Worten ausdrücken, wie es einem geht. Dieser Klient, mit dem ich lange Zeit gearbeitet habe, hat mir die Farben und das Malen gezeigt. Bei der Arbeit mit diesem Klienten habe ich erkannt, dass die Menschen etwas brauchen, das sie greifen können. Meine Ausbildung zur Kunsttherapeutin hat dann 2012 begonnen.

Was sind die Vorteile der Kunsttherapie gegenüber dem klassischen Psychologen-Gespräch?

Mit Farben können sich die Menschen viel feinfühliger ausdrücken, als nur mit Worten. Man erkennt, in welcher Gefühlslage sich jemand befindet, wenn er bestimmte Farben wählt. Dunkle Töne nehme ich, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich große Wut im Bauch habe, dann greife ich vielleicht eher zu roter Farbe. Beim therapeutischen Malen geht es nicht um irgendeinen künstlerischen Anspruch, sondern ausschließlich darum, die eigenen Gefühle zu visualisieren und sich buchstäblich vor Augen zu führen, wie es einem gerade geht. So kann man beispielsweise seine eigene Angst bewusster wahrnehmen, indem man sie malt und hinterher sieht, welche Ausmaße dieses Gefühl hat, das in einem steckte. Durch diesen Abstand von der Emotion, der durch das Malen erzeugt worden ist, kann man seine Gefühle von außen betrachten.

Nehmen die Patienten ihr Angebot immer sofort gut an? Oder anders gefragt: Wie reagieren die Menschen in der Klinik, wenn Sie sich als Kunsttherapeutin vorstellen?

Seit 2013 bin ich auch in der Flüchtlingshilfe mit meiner Kunsttherapie aktiv. Da ist die Situation ganz anders als in der Klinik: Die Menschen haben Langeweile, sie möchten gerne etwas machen und nicht nur rumsitzen und warten. Diese Menschen kann ich oftmals gar nicht bremsen, wenn es ums Loslegen geht. Im Klinikum ist das anders. Da treffe ich auf Menschen, die eine harte Diagnose bekommen haben. Da muss ich mich langsam vortasten. Wir unterhalten uns und lernen uns erst einmal kennen. Um das Malen geht es zunächst gar nicht. Denn das steht bei den Patienten ja nicht an oberster Stelle ihrer Bedürfnisse. Da geht es um Nähe oder das Bedürfnis, mit jemandem über seine Ängste zu sprechen. An diesem Punkt muss ich die Menschen abholen. Dann, bei den weiteren Terminen, passiert es meistens, dass sie ganz von alleine auf mich zukommen und fragen, was ich alles dabei habe zum Malen, oder sie möchten einmal die Farben sehen. Dann können wir mit der Kunsttherapie beginnen.

Wie oft sehen Sie die Menschen?

Ich bin einen Tag in der Woche da und besuche jeden einzelnen meiner Patienten an seinem Bett. Wie oft ich sie sehe, hängt von ihrer jeweiligen Therapie ab, wie lange sie also im Krankenhaus sind. Auch zeitlich sind die Besuche sehr flexibel. Bei manchen Patienten bleibe ich etwas länger, nehme mir Zeit, wenn ich sehe, dass es ihnen guttut und wir gemeinsam viel erarbeiten.

Wie groß ist die psychische Belastung in diesem Beruf für Sie?

Am Anfang war die Situation wirklich herausfordernd für mich, denn ich bin ein sehr lebensfroher Mensch. In Konstanz, auf der Palliativ-Station, waren die Themen Tod und Sterben immer gegenwärtig. Dort habe ich eine Patientin kennengelernt, die im Endstadium krank war und der nicht mehr viel Zeit blieb. Diese Frau hat mich beeindruckt, denn sie hatte fast immer gute Laune, lachte viel und machte sich trotz allem jeden Tag die Mühe, sich schick anzuziehen und Lippenstift aufzutragen. Beim gemeinsamen Malen war sie es, die mir gezeigt hat, dass ich ihr Schicksal nicht persönlich nehmen soll, sondern dass es einfach gut ist, dass ich sie auf ihrem Weg begleite.

Was ist bei der Arbeit mit schwer kranken Patienten wichtiger? Das gemeinsame Gespräch oder das Malen?

Reden und Malen sind gleich wichtig. Erst wenn sich die Menschen mir gegenüber öffnen, dann können wir gemeinsam malen. Das ist das Wichtigste. Es macht mich glücklich, wenn ich die Rückmeldung erhalte, dass ich es geschafft habe, dass dieser oder jener Patient sich mir anvertraut. Das heißt, ich habe die Menschen erreicht. Es geht ihnen gut innerhalb der Therapie und daraus schöpfe ich wiederum neue Kraft und Motivation.

Zur Person:

Malgorzata Martin, 41, arbeitet seit einem Jahr in der Onkologie des Hegau-Bodensee-Klinikums in Singen. Ihre Kunsttherapie bietet sie auch in einem Asylheim in Stockach an. Darüber hinaus arbeitet sie als Business- und Privatcoach und absolviert derzeit eine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ihre Stelle als Kunsttherapeutin an der Klinik finanziert sich durch Spenden. Weitere Informationen, auch wie sie selbst spenden können, finden Sie auf www.glkn.de/glkn/standorte/hbk-singen/medizinische-fachbereiche/krebszentrum/kunsttherapie.php