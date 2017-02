Singen Makellose musikalische Eleganz im Singener Walburgissaal

Bei einem Studiokonzert mit Musikern des Staatsorchesters Stuttgart sorgte französische Flötenmusik aus drei Jahrhunderten für Begeisterung beim Publikum.

Unter dem Titel „Palette-Flûte francaise“, spielten im fast voll besetzten Singener Walburgissaal der Flötist Nathanael Carré (Jahrgang 1989!) und insgesamt sechs Streicher. Alle sieben Musiker sind Mitglieder des Staatsorchester Stuttgart. Sie haben die bunte Palette französischer Flötenmusik vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts ausgebreitet. Und wie!

Diese Stilepoche markiert den Übergang von der Spätromantik zur Moderne, vom fast selbstdarstellerischen Virtuosentum zu einer Musik, die sich geradezu existentiellen Fragen zuwendet. Der Bogen war wunderbar gespannt, von der hochvirtuosen „Carmen-Fantaisie“ von Francois Borne (1840-1920) bis zu André Jolivets (1905-1974) „Fantaisie-Caprice“. Hier ist nur noch der Titel gleich, die Musik der beiden Kompositionen entspringt geistig völlig gegensätzlichen Nährböden. Wie so oft in der Kunst sind brüske Gegenbewegungen die Reaktion auf den Stil der Vorgänger.

Zu hören war auch die „Fantaisie“ op. 79 von Gabriel Fauré. Das einleitende Andantino im 6/8 Takt, eine schwebende Melodie mit leuchtendem Ton, von Carré gespielt, und einem mozarthaften Allegro von makelloser fast kühler Eleganz. Das Ensemble zeigte hervorragende Präzision im Zusammenspiel.

Danach der Geisteswechsel: Jolivets „Fantaisie-Caprice“ hat einen herben beschwörenden faszinierende Ton und sich wiederholende Motive. Davon nächstes Mal gerne mehr! Erst melancholische Klage, dann salonhaft virtuose Unbeschwertheit gab es bei Victor Alphonse Duvernoys (1842-1907) „Concertino“ op.45. Herrlich gespielt! Jean-Michel Damases (1928-2013) „Sonate en Concert“ erinnerte an Filmmusik. Das Stück steht in absolutem Kontrast zur „Pavane pour une infante défunte“ von Maurice Ravel (1875-1937), einem frühes Meisterwerk von 1899. Hier konnte Carré besonders deutlich zeigen, was für ein meisterlicher Pianissimo-Spieler er ist. Er lotete damit die zwischen Dur und Moll changierende Harmonik bis in ihre tiefste Tiefe aus: wundervolles Tempo, im Gleichklang mit den Streichern. Großartige Dynamik!

Georges Hües (1858-1948) „Fantaisie“ schaffte es, die salonhaft virtuose Flötenmusik mit orientalischem Ton zu färben. Riesiger Applaus gab es dafür vor der Pause.

Die Flöten-Sonate von Francis Poulenc (1899-1963), geschrieben 1958, gehört zu den besonders beliebten und oft zu hörenden Werken. Unzeitgemäß „altmodisch“, aber:was für ein wundervolles Spielstück makelloser französischer Eleganz und echter musikalischer Tiefe. Fantastisch gespielt, besonders der zweite Satz! Dieser gehört zu den schönsten musikalischen „Flöten-Klagen“. Der Schlusssatz war dann ein Feuerwerk guter Laune, mit winzigen melancholischen Einbrüchen. Eine kurze Aria von Eugène Bozza (1905-1991) war ebenso eine „Klageschönheit“.

Den brillanten Schluss bildete die „Carmen-Fantasie“ von Borne. Niemand kann (oder will) den fabelhaften Ohrwürmern der Oper "Carmen" von Georges Bizet entrinnen. Dies machten sich Carré und seine ausgezeichneten Mitspieler zunutze und ließen ein Feuerwerk aus Melodien mit virtuosesten Variationen auf das begeisterte Publikum niederprasseln. Zum Schluss dieses wunderbaren Abends gab es tosenden Applaus und verdiente Bravorufe für die großartigen und sympathischen Musiker, allen voran Nathanael Carré (was für eine Begabung, was für eine Disziplin!), den Ersten Soloflötisten der Stuttgarter Staatsoper. Zwei wundervolle Zugaben entließen die Musikfreunde beschwingt in die kalte Nacht.