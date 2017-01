Singen Magier und Körpersprachenleser Thorsten Havener über Lügen, Lachen und das Leben

Sagen Sie mal... „Wie hat er das bloß gemacht?“, ist die beherrschende Frage bei einer Bühnenshow von Magier und Körpersprachenleser Thorsten Havener. Er fasziniert, verblüfft, macht neugierig. Im Interview erzählt er über das Leben, Lügen und Lachen.

Welches Körperteil kann am besten lügen?

Ganz klar das Gesicht, das hat viele Masken.

Und welches Körperteil ist am leichtesten durchschaubar?

Die Füße, an die denken wir am wenigsten. Und würden wir sie bewusst „lenken“, würde das komisch aussehen.

Herr Havener, Sie geben so viele Interviews. Welche Frage wurde Ihnen noch nie gestellt?

(Pause, Schmunzeln) Das ist in der Tat eine ganz ungewöhnliche Frage. Da muss ich erst einmal drüber nachdenken…. Tja, eine Frage, bei der ich denke: Warum ist da eigentlich noch nie jemand drauf gekommen, ist: Wo ist eigentlich die Quelle dieser Kunstform, die ich mache? Also, wo kommt das eigentlich ursprünglich her?

Ok, dann frage ich Sie das jetzt mal…

Diese Frage ist es wert, dass man mal in die Tiefe geht und forscht. Man kann zu den Magiern zurückgehen, Anfang des letzten Jahrhunderts oder noch weiter zu den Gauklern im Mittelalter. Und tatsächlich ist die Kunst des Gedankenlesens, der Mental-Magie, so alt, wie die Menschheit selbst und entspricht dem tiefen Bedürfnis des Menschen, sich zu wundern und staunen zu können. Dieses Gefühl ist eines der wichtigsten Motoren für unsere Zivilisation gewesen, es treibt uns an und ist die Grundlage für den Forschergeist, die Wissenschaft und so manche Errungenschaft.

Bezeichnen Sie sich selbst als Zauberer oder eher als Gedankenleser?

Der Oberbegriff für das, was ich tue, ist eigentlich „Unterhaltung“, vielleicht „psychologische Unterhaltung“. Ich möchte dem Publikum Illusionen ­zeigen, es unterhalten, verwundern, ihm gleichzeitig aber auch ­Handwerkszeug mitgeben, das ihm im Alltag und in der Interaktion mit Menschen hilft. Wichtig ist mir, dass das Publikum dabei Spaß hat und ganz viel lacht. Mein Programm ist interaktiv und ich habe keine Zuschauer, sondern Mitwirkende.

Nach welchen Kriterien suchen Sie sich ihre „Mitwirkenden“ aus?

Früher habe ich eine Checkliste gehabt, inzwischen habe ich die nicht mehr, suche sie intuitiv. Wenn ich durch die Zuschauerreihen gehe, reicht in der Regel ein Blick, um zu wissen, dass wir auf der Bühne auf einer Wellenlänge sein werden. Das kann ich nicht erklären, das ist wie Fahrradfahren, da kann ich auch nicht erklären, wie ich das Gleichgewicht halte.

Es wird niemand auf der Bühne bloß gestellt.

Nein, niemals. Ich bin zwar der Spielleiter, aber die Begegnung mit meinen Mitwirkenden findet stets auf Augenhöhe statt. Bei allen Konzepten meiner Shows habe ich mir am meisten darüber Gedanken gemacht, was alles passieren könnte, was vielleicht für den anderen unangenehm wäre und wie ich das direkt ausschalten kann. Ich finde, es gibt viele TV-Sendungen, in denen es eigentlich eine Ethikkommission geben müsste, die die armen Menschen davor schützt bloß gestellt zu werden. Gerade im Hinblick darauf, dass peinliche Sequenzen durch das Internet jeder Zeit reproduzierbar sind.

Thema Internet – neue Medien. Wie hat sich die Körpersprache durch die Kommunikationsmittel wie beispielsweise das Handy verändert?

Wenn man unterwegs ist, in der ­S-Bahn, im Zug, dann sieht man ­permanent, wie die Menschen nach unten schauend über ihr Handy gebeugt sind. ­Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass es keine Grenze gibt zwischen unserer Körpersprache und unserem ­Bewusstsein. Unsere Stimmung wird sehr wohl von unserer Körperhaltung beeinflusst. Straffen wir die Schultern, lächeln wir uns selbst im Spiegel an, dann wirkt das stimmungsaufhellend. Wenn wir ständig mit nach vorn gebeugten Schultern nach unten gucken, dann werden wir in der Tat irgendwann traurig.

Also sollten die Handygucker als Gegenmaßnahme am besten alle am 25. Januar zu ihrer Show nach Singen kommen und viel lachen?

Absolut! Ein besseres Schlusswort hätte ich nicht finden können!

Zur Person

Thorsten Havener, (*1972 in Saarbrücken) Mentalist, Zauberkünstler und Buchautor lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in München. Der ­diplomierte Übersetzer für Englisch und Französisch verblüfft sein Publikum damit, die Körpersprache zu deuten, Verhaltensweisen einzuschätzen und vorherzusehen.