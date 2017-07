Stein am Rhein Märlistadt öffnet ihre Tore

Stein am Rhein zeigt sich ganz weihnachtlich: Aktion lockt bis Ende Dezember Besucher und das Motto 2016 ist Geschichte vom gestiefelten Kater

Carmen Marieni Gomez strahlt übers ganze Gesicht. Sie ist der gestiefelte Kater, der regelmäßig Besucher über den Märchenpfad durch die Märlistadt führt. Heute Abend wird das vorweihnachtliche Ereignis in der schweizerischen Nachbarstadt eröffnet. Bis zum Jahresende wird das Projekt Märlistadt durchbuchstabiert – von "M" wie märchenhaft, über "R" wie Raclette bis zu "T" wie Treichler. Die werden pünktlich um 17.45 Uhr mit ihren großen Glocken auf dem Steiner Rathausplatz erwartet, um mit lautem Schlag den Auftakt zu geben. "Der Standort im Zentrum hat sich bewährt", erklärt Märlistadtsprecher Bruno Landolt gegenüber dem SÜDKURIER, nachdem das Marktgeschehen sich im vorletzten Jahr auf den Hafenbereich ausgedehnt hatte.

An 22 Tagen dreht sich bis Silvester nun inmitten der Steiner Altstadt in diesem Jahr alles rund um das Märchen vom gestiefelten Kater. "Wer sich in der Vorweihnachtszeit aufmacht nach Stein am Rhein, den erwartet wiederum die weihnachtlich geschmückte Märlistadt mit unzähligen Attraktionen", kündigt Grazia Barbera für das Organisationskomitee (OK) in einer Pressemitteilung an. Vor märchenhafter Kulisse ist ein abwechslungsreiches Programm rund um den majestätischen Christbaum auf dem Rathausplatz geboten. Wie alle Jahre wieder, lockt das Märlihuus Gross und Klein zum Verweilen, auf dem Rathausplatz dreht sich ein historisches Dampfkarussell, ringsum sind Stände aufgebaut. Kerzen funkeln, Sterne glitzern und es riecht nach Magenbrot und überdies fährt für Kinder die beliebte Steiner Lilliput-Bahn.

"Märchenhaft ist Stein am Rhein das ganze Jahr – Scharen von Besuchern von nah und fern staunen immer wieder über dieses einzigartige Kleinod zwischen Rhein und Bodensee. Und was liegt da näher, gerade hier ein Märchen zum Leben zu erwecken?", erklärt Märlistadtsprecher Bruno Landolt. Seit 16 Jahren wird Stein am Rhein im Advent zur Kulisse für ein Märchen. "Und wer stiefelt dieses Jahr im Dezember durch die mittelalterlichen Gassen? Es ist ein ganz besonderer Stubentiger: der gestiefelte Kater aus Grimms Märchen. Er macht Halt in den Schaufenstern der Steiner Detaillisten auf dem Märliweg und erzählt allen Interessierten auf den Märliweg-Führungen von seinem Herrchen, dem Müllerssohn", verspricht OK-Präsident Werner Käser.

Engagiert hat das elfköpfige Komitee die letzten Monate gearbeitet, um die Besucher der Märlistadt zu überraschen: "Es findet sich Altbewährtes, aber auch Neues, viele Konzerte von Chören und Orchestern, künstlerische Darbietungen und nicht zu vergessen das reichhaltige kulinarische Angebot", so Barbera. Und auch wer auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, soll in der Märlistadt fündig werden: Im Märlihuus können Geschenke selbst hergestellt werden und der Steiner Handel hat auch an den Adventssonntagen seine Läden geöffnet. Auf dem Weg durch die Stadt sind an 20 Stationen vom Rathausplatz bis zum Liliput-Bahnhof in den Schaufenstern vieler Einzelhändler Bilder von Grimms Märchen ausgestellt, den Erlebnissen von Kater und Müllerssohn nachempfunden, und beim Bummeln durchs weihnachtliche Stein erfahren die Besucher, wie der Kater zu seinen Stiefeln kam und wie er dies zu danken wusste: Mit Grips und List machte er den Müller-Sohn zuerst zum Grafen und schließlich zum König. Ein Wettbewerb lockt zudem mit attraktiven Preisen, die von lokalen Geschäften gesponsert sind.

Einige Höhepunkte

Mehr Info im Internet: www.maerlistadt.ch

3. und 4. Dezember: 11-20 Spanische Spezialitäten der Flamencoschule Schaffhausen im Märlihuus. 14 Uhr Märliwegführung mit Carmen Marieni Gomez9. Dezember: Täglich von 14-20 Uhr bis 11. Dezember Mittelalterlicher Handwerkermarkt im Kloster St. Georgen.10. und 11 Dezember: 13 und 15 Uhr Schwertkampfgruppe Torgus Caturix auf dem Rathausplatz, 14 Uhr Märliwegführung17. Dezember: 17 Uhr Weihnachtssingen mit den Rhein-Singphonikern. 18. Dezember: Märchenerzähler Sanzibar im Märlihuus