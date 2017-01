Singen Märchenhafter Zirkus auf dem Eis in der Singener Stadthalle

Die Besucher in der nahezu ausverkauften Singener Stadthalle erlebten mit dem russischen Eis-Zirkus ein Fest für die Sinne.

Das ist ungewöhnlich für eine Abendveranstaltung in der Singener Stadthalle, doch in der erweiterten Weihnachtszeit kann es schon mal vorkommen, dass sich zahlreiche Kinder unter das Publikum mischen. Der "Russian Circus on Ice" hat mit seinem "Winter-Märchen" ganze Familien – Eltern, Großeltern und eben auch kleinere Kinder – nach Singen gelockt. Für sie wird ein märchenhaftes Versprechen wahr. In vier verschiedenen Szenen tanzen sich die überwiegend jungen Eis-Artisten in die Herzen der Zuschauer.

Zuerst der "Nussknacker" von Peter Tschaikowsky. Es ist ein Schlager der Ballettszene. Hier aber bewegen sich die Darsteller auf Kufen. Entsprechend geschwind schweben sie über das Kunsteis auf der Stadthallenbühne. Von der weihnachtlichen Bescherung bei Familie Stahlbaum bis zum Kampf der Zinnsoldaten mit dem Mausekönig breiten die Tänzer die Geschichte aus. Eisglitzernd wird die kühle Schneekönigin auf ihrem Thron hereingeführt, um sich majestätisch auf Stelzenschlittschuhen über die Bühne zu bewegen.



Bei Alice im Wunderland werden Anklänge an den wilden Westen lebendig, während beim Auftritt der Zirkusprinzessin die Akrobatik Raum gewinnt. In schneller Folge wechseln sich die Bilder ab. Am Ende wird deutlich, dass nur 25 Darsteller das anspruchsvolle Zirkusprogramm bestritten haben. – Kaum zu glauben bei der Fülle der Figuren. Über 300 fantasievolle Kostüme erfreuen das Auge. Das ist perfekte Illusion, wie das Publikum sie liebt.