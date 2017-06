Singen Männer wollen Mädchen (14) in Singen ins Auto locken

Zwei unbekannte Männer haben eine 14-Jährige auf der Straße angesprochen und haben das Mädchen aufgefordert, in ihr Auto einzusteigen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Wie die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung berichtete, geschah der Vorfall bereits am Samstag gegen 23 Uhr an der Haltestelle Landesgartenschau. Nach den Schilderungen des Mädchens hätten die Männer in ihrem Auto angehalten und erklärt, den Vater der 14-Jährigen zu kennen. Sie hätten sie aufgefordert, einzusteigen, um sie nach Hause zu fahren.



Nachdem sich das Mädchen weigerte, seien die Männer ohne Kommentar weitergefahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Singen in Verbindung zu setzen, Telefon: (0 77 31) 88 80.