Singen Männer haben es auf Geldbeutel abgesehen

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Montag, gegen 11 Uhr mutmaßlich versucht haben, eine Kundin eines Drogeriemarktes in der Hegaustraße zu bestehlen.

Die 31-Jährige habe sich in der Parfümabteilung aufgehalten, als sie plötzlich bemerkt habe, dass einer der beiden Männer sehr nahe bei ihr stand und mit der Hand in ihre Tasche greifen wollte. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemeldung. Als die Frau sich weggedreht und die Männer angesprochen habe, hätten diese auf Englisch geantwortet und das Geschäft verlassen. Einer der Männer sei 35 bis 40 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß gewesen. Er habe ein weißes Hemd und ein schwarz/weiß gemustertes Kopftuch getragen und eine flache, quadratische Umhängetasche dabei gehabt. Der zweite Mann sei etwa gleich alt und 1,80 Meter groß gewesen, habe ein helles Hemd mit schwarzen Streifen, eine grüne Jacke und eine Sonnenbrille getragen. Auch er habe eine kleine Umhängetasche dabei gehabt. Hinweise an die Polizei Singen, Telefon: (0 77 31) 88 80.