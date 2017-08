Singen Männer belästigen junge Frau im Seehas - Zeugen gesucht

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen für einen Vorfall, der sich am Freitag, 4. August, zwischen 11 und 11.05 Uhr im Seehas zwischen Singen und Mühlhausen-Ehingen ereignet hat.

Wie die Bundespolizei am Mittwoch in einer Pressemeldung berichtete, sollen zwei Männer eine junge Frau bedrängt und belästigt haben. Einer der beiden Männer habe sich zu der Frau gesetzt und sie bedrängt. Danach habe sich das Geschehen in den Bereich der Toilette verlagert, wo es zu einer weiteren Konfrontation gekommen sein soll.



Einer der Täter soll etwa 22 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein und schwarze Haare und einen Vollbart haben. Er habe eine Jeans, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Baseballmütze und eine Sonnenbrille getragen. Außerdem habe er einen schwarzen Turnbeutel mit roten Trage-Riemen bei sich gehabt.

Männer haben sich auf Englisch verständigt



Der andere Mann habe eine dunkle Hautfarbe, sei etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Die Männer hätten sich auf Englisch verständigt. Zur Klärung des Vorfalls bittet die Bundespolizei Zeugen und Mitreisende, sich zu melden, Telefon: (0 75 31) 1 28 80.