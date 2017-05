Singen Männer bedrohen Radfahrer mit Messer

Zwei bisher nicht bekannte Männer haben einen 21 Jahre alten Radfahrer an einer Bushaltestelle in der Fichtestraße aufgefordert, ihnen sein Fahrrad zu geben und haben den 21-Jährigen mit dem Messer bedroht.

Wie die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung berichtete, geschah der Vorfall am Sonntag gegen 23 Uhr. Demnach habe sich der 21-Jährige geweigert, den Männern sein Fahrrad zu geben, worauf es zwischen den Beteiligten zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Dabei soll einer der Unbekannten ein Messer eingesetzt haben. Nachdem der 21-Jährige den Angriff unverletzt abwehren konnte, seien die Angreifer geflüchtet. Einer der Unbekannten habe eine Narbe im Bereich der rechten Wange. Hinweise bitte an die Polizei in Singen, Telefon: (0 77 31) 88 80.