Singen Männ schlägt Kontrahenten bewusstlos

Bei einer Auseinandersetzung im Vorraum eines Bankgebäudes in der Erzbergerstraße ist in der Nacht zum Mittwoch, gegen 2.45 Uhr ein 38-Jähriger bewusstlos zu Boden gegangen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, habe ein Anrufer die Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gemeldet, wobei zunächst unklar gewesen sei, ob es sich um eine Schlägerei oder ein mögliches Raubdelikt handelte. Beim Eintreffen der Beamten sei der ein 32-Jähriger auf seinem zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbaren Kontrahenten gekniet, der anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 32-Jährige erklärte, den 38-Jährigen in einer Bar kennengelernt und mit ihm gezecht zu haben. Anschließend seien beide zu dem Geldautomaten im Vorraum der Bank gegangen. Dort habe der 38-Jährige den 32-Jährigen aufgefordert, Geld abzuheben und ihm auszuhändigen. Er habe dem 32-Jährigen auch gedroht, weshalb der seinen Widersache zu Boden gebracht habe. Der zwischenzeitlich wieder ansprechbare 38-Jährige erklärte hingegen, er sei von dem 32-Jährigen unvermittelt angegriffen und mit den Fäusten traktiert worden. Dabei sei der 38-Jährige zu Boden gegangen. Er war kurzzeitig ohne Bewusstsein, sei jedoch laut Polizeimeldung wahrscheinlich nur leicht verletzt worden. Der 38-Jährige gab außerdem an, ihm habe nach der Auseinandersetzung seine Geldbörse gefehlt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und eines möglichen Raubdeliktes. Beide Männer waren mit jeweils mehr als zwei Promille deutlich alkoholisiert. Aufgrund der abweichenden Darstellungen werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Singen zu melden, Telefon: (0 77 31) 88 80.