Singen "Madama Bovary" in der Stadthalle Singen: Klassiker berührt nach wie vor

Die Inszenierung von "Madama Bovary" im Stadttheater ist verstörend und beeindruckend zugleich. Auch wenn die Inszenierung Schwächen hat: Das Schauspielensemble zeigt, warum der Stoff auch heute noch so fasziniert.

Als der Roman „Madame Bovary“ 1857 veröffentlicht wurde, war es ein Skandal: Dass die Geschichte einer Frau, die dem langweiligen, kleinbürgerlichen Leben entfliehen will und Ehebruch begeht, damals für Empörung sorgte und der Autor Gustave Flaubert sich wegen Verstoßes gegen die guten Sitten sogar vor Gericht verantworten musste, ist aus heutiger Sicht kaum nachvollziehbar.

Die Moralvorstellungen des 19. Jahrhunderts haben sich zwar geändert. Doch weshalb das Stück nach wie vor berührt und bewegt, wurde bei der Aufführung in der Singener Stadthalle deutlich. Es ist die eigentliche Thematik, die sich wie ein roter Faden durch diesen Klassiker der Weltliteratur zieht: Das Scheitern einer romantischen Idealistin, die überaus lebenshungrig ist und sich am Ende dann selbst das Leben nimmt.

Mehr als fünf Jahre hat Gustave Flaubert an diesem Werk, das ihn später berühmt machte, geschrieben. Handlung und Charaktere der Geschichte gelten als Abbild der damaligen bürgerlichen Gesellschaft, die der Autor zutiefst verachtete. Oberflächliche Menschen, die sich nach außen anders darstellen als sie es in Wahrheit sind und denen obendrein jegliches Bewusstsein fehlt, um dies selbst erkennen zu können, waren ihm verhasst.

Nicht immer war die Inszenierung des Theaters Wahlverwandte nachvollziehbar und manches wirkte etwas verstörend: In den unterschiedlichsten Szenen wurde geschrien – ob beim Liebesakt, bei der Operation, beim Tod der Mutter oder am Ende beim Suizid. Die Schauspieler begeisterten jedoch mit eindrucksvoller Leistung. Allen voran Lisa Wildmann in der Titelrolle. Sie spielte Emma Bovary ausdrucksstark und intensiv, auch wenn sie als leidenschaftliche Frau nicht immer überzeugen konnte. Christian Kaiser stellte ihren Ehemann Charles dar. Ursula Berlinghof, Sebastian Strehler und Hans Piesbergen wechselten zwischen mehreren Figuren und der Erzählerrolle. Was schauspielerisch gut gemeistert wurde, war teils aber auch verwirrend und ließ manche Rolle verblassen.