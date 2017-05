Singen Mac Museum: Das Handwerk der Kunst

Zwischen dem Kulturjournalisten Siegmund Kopitzki und der Malerin Marcella Lassen findet am 20. Mai ein Künstlergespräch im MAC Museum statt. Siegmund Kopitzki beschreibt die Künstlerin im Vorfeld

Marcella Lassen, in Amerika geborene Malerin mit holländisch-deutschen Wurzeln, ist eine erfahrene Künstlerin. Sie kennt die Debatten, die seit der Antike über Kunst geführt werden. Sie hat sich darüber hinaus in Los Angeles, Wien und in Brüssel intensiv mit dem alten Handwerk der Kunst beschäftigt. Ihre Auseinandersetzung etwa mit der Renaissancemalerei oder dem Historismus des 19. Jahrhunderts lässt sich in einigen ihrer Gemälde besichtigen. Lassen malt in Öl und sie mischt die Farben selbst. Das ist heute unter Künstlern nicht mehr selbstverständlich.

Aber Marcella Lassen kennt auch die Gesetze des „Marktes“, die vom Künstler ein perfektes Produkt einfordern, andernfalls bleibt er erfolglos. Diese Künstlerin hat Erfolg. Sie arbeitet seit Jahren konsequent und diszipliniert an ihrem bildnerischen Werk. Aber wahr ist auch, dass es ein steter Kampf um Anerkennung bleibt, zumal in unserer Zeit, die bestimmt wird von einer „Ästhetik der Orientierungslosigkeit“ (Thomas Zaunschirm) – auch so lässt sich das postmoderne Dogma des „Anything goes“ umschreiben.

Lassen hat ihren Stil gefunden – mit Anleihen beim Surrealismus und bei der Pop Art. Sie nimmt sich dabei die Freiheit das zu tun, was sie will. Sie kennt den Satz von Gerhard Richter: „Kunst ist etwas Eigenes“. Aber auch das ist ein Prozess. Oft ist der Weg das Ziel bei diesem Suchspiel, das die Malerin mit der Zeichenarbeit beginnt. Anders: Kein Tag ohne Linie. Von Max Ernst wissen wir übrigens, dass ein Künstler verloren ist, wenn er sich findet.

Das Wunderbare an der zeitgenössischen Kunst ist, dass sie offen ist für viele Interpretationen. Richtig ist aber auch, dass sie immer Interpretationsbedürftiger wird. Man denke dabei an die Konzeptkunst. Sie macht bisweilen ratlos. Das ist in der Malerei anders. Es ist eine Gattung mit Tradition. Da gibt es Haltegriffe. Auch in der Kunst von Lassen, die – bei allen Verrätselungen, kalkulierten Brüchen in ihrem Stil – eine klare Bildersprache spricht.

Lassen will mit ihrem „plakativen Figurationsstil“ etwas bewegen. Sie inszeniert Menschen, vor allem Prominente, die wie aus einem Lifestyle-Magazin entsprungen wirken – die Queen von England etwa, die französische Politiker-Frau Carla Bruni oder die Rocksängerin Patti Smith. Die Glitzer- und Glamourwelt und damit die Welt des schönen Scheins entfaltet sich zwar vor unseren Augen, sie wird aber mit den geschilderten malerischen Mitteln und Brüchen subtil entlarvt und karikiert. Und wenn man lange genug schaut, dann erkennt man hinter dem Lächeln der Figuren tiefe Melancholie und Einsamkeit. Das sind Insignien unserer Zeit, die ein anderer französischer Philosoph, Paul Virilio, mit den Worten „rasender Stillstand“ charakterisiert hat.

Wobei: Marcella Lassen psychologisiert nicht. Die Gesichter auf ihren Bildern sind oft auch durch eine starre Oberfläche gekennzeichnet und lassen die menschliche Innenwelt unberücksichtigt. Dass die Chronistin Marcella Lassen mit ihren Bildern eine Gegenwelt schafft, – das wird sie nicht behaupten. Aber der Welt einen Spiegel vorsetzen, das schon eher… Anders gesagt: Lassens Realismus ist kein sozialkritischer, sondern einer der Eleganz. – Zu fragen wäre allerdings, ob Kunst je das Zeug dazu hatte, mehr als nur eine moralische Institution zu sein?

Bilder von ihr bieten stets unzählige Anknüpfungspunkte. Ikonen der Zeit wie die Queen, die Bruni und Smith, wie Karl Lagerfeld oder Dolly Parton und Marylin Monroe, um einige weitere Namen zu nennen, stehen oft im Mittelpunkt ihrer Arbeiten und sind doch nur Teil des Ganzen. Auch schnöde Alltagsdinge wie das Fast-Food-Produkt „Hamburger“ – davon hat sie eine ganze Serie gemalt – oder „visual bites“ von Wolken, Tieren oder Landschaften (hier ausgestellt). Sie dienen oft als Transportmittel einer Idee, einer Geschichte, einer Option, einer Botschaft. Aber sie sind sich auch selbst genug.

Das Mac Museum Art & Cars in Singen präsentiert in einer kleinen, aber feinen Ausstellung noch bis zum Pfingstsonntag, 4. Juni, ausgewählte Werke von Marcella Lassen. An diesem Samstag, 20. Mai, wird die Künstlerin mit dem Autor dieser Zeilen, dem ehemaligen, sich jetzt im Unruhestand befindenden SÜDKURIER-Redakteur Siegmund Kopitzki im Mac Museum in Singen in ein Gespräch über ihre Arbeit treten. (opi)

Die Veranstaltung

Der Eintritt von 5 Euro beinhaltet das Künstlergespräch und den Besuch der aktuellen Ausstellung „Farbe, Form, Geschwindigkeit – Hermann Wiehl und Jaguar-Fahrzeuge“. Für Mitglieder des Fördervereins ist der Eintritt frei. Anmeldungen unter Telefon (0 77 31) 9 26 53 74 sowie per E-Mail: museum@museum-art-cars.com.