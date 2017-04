Singen Lust auf's Osterhasenschießen?

Zum osterfest laden Schützenvereine zu einer ganz besonderen Aktivität ein. Es klingt grausamer als es ist.

Peng! Die Jagdsaison ist eröffnet. Pünktlich zum Osterfest laden Schützenvereine wieder zum traditionellen Osterhasenschießen ein. Einem überzeugten Vegetarier wird diese Nachricht wohl im Halse stecken bleiben; dem Feinschmecker unter den Wildliebhabern könnte dagegen, allein beim Gedanken an ein schmackhaftes Festmahl, das Wasser im Mund zusammenlaufen. Nach der Treibjagd wird dem pelzigen Nager zuerst das Fell über die Ohren gezogen, bevor er frisch zubereitet auf dem Teller landet. Egal ob Braten, Keule, oder Ragout. Das Ganze an kräftiger Rotweinsauce, serviert mit Knödeln und Rotkraut. Dem kreativen Hobbykoch sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Aber bevor wütende Tierschützer jetzt anfangen die Mistgabeln zu wetzen und die Hasenjäger am Ende selbst zu den Gejagten werden, gilt es zu beruhigen: Niemand hat die Absicht einen echten Hasen zu erlegen. Die kleinen Mümmelmänner, die dem Schützenverein als Zielscheibe dienen, sind nur aus Schokolade. Also alles halb so wild. Und für alle figurbewussten Sportschützen gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Wer die Schokolade meiden möchte, kann auch einfach auf Eier schießen. Ostereier, versteht sich.