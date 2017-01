Singen Lösung für den Singener Herz-Jesu-Platz: Läden, Wohnungen und eine Tiefgarage

In der östlichen Innenstadt soll neuer Wohnraum und ein schöner Platz entstehen. Der Bauausschuss billigt den Bebauungsplan. Jetzt muss nur noch der Gemeinderat am 31. Januar zustimmen

Die Planungsgeschichte des Singener Herz-Jesu-Platzes hat etwas von einem kommunalen Krimi. Der spielte sich im Jahr 2015 ab, als die CDU-Fraktion zusammen mit der FDP, der Neuen Linie und den Grünen mit einem Antrag ein komplettes Verfahren kippte und die Hebel wieder auf Neustart umgelegt wurden. Dabei war der 1. April längst Vergangenheit. Von einem Scherz konnte also keine Rede sein. Im fraktionsübergreifenden Antrag forderten die Räte die erneute Beteiligung eines Planungsbüros, das aufgrund eines langwierigen Bürgerbeteiligungsprozesses längst ausgeschieden war. Eine Mehrheit im Gemeinderat fühlte sich an das Ergebnis aus der Bürgerwerkstatt mit mehr Wohnraum nicht mehr gebunden und forderte einen Plan mit mehr Grün. Das war in Singen ein schwarzer Tag für die Basisdemokratie. Vor allem drohte, die Zeit davonzulaufen, in der die bereitgestellten Fördermittel noch zur Verfügung standen. In der jahrelangen Diskussion über die Neugestaltung des Herz-Jesu-Platzes war es nicht gelungen, eine Komplettlösung zu finden. So wurde zunächst nur die eine Hälfte des Platzes aufgeräumt, während die andere für 110 Autos als Parkfläche dient.

Der Stillstand an einem der wichtigen Innenstadtplätze scheint nun behoben. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Bauausschuss bei nur einer Gegenstimme für einen neuen Bebauungsplan. Er ist die Voraussetzung für die Investoren, dass sie endlich mit dem Bau beginnen können. Bauherren werden die Singener Stadtwerke und das Siedlungswerk sein.

Nils Krüger von der Singener Stadtplanung erläuterte den Räten den neuen Bebauungsplan noch einmal sehr ausführlich. Es handle sich um ein beschleunigtes Verfahren, weil es um eine Nachverdichtung im Plangebiet gehe. Der junge Stadtplaner stellte auch klar, dass in diesem Fall weder eine Umweltverträglichkeitsprüfung, noch eine Umweltprüfung erforderlich seien. Ganz so schnell, wie sich die Investoren die Umgestaltung wünschen, wird es wohl dennoch nicht gehen. Der Plan muss am 31. Januar zunächst vom Gemeinderat verabschiedet werden; danach wird die Öffentlichkeit beteiligt. Der Prozess wird sich also noch eine Weile hinziehen.

Der Umbau des Herz-Jesu-Platzes soll der östlichen Innenstadt ein völlig neues Gesicht geben. Deshalb sollen die Autos in einer zweigeschossigen Tiefgarage verschwinden, die von den Singener Stadtwerken gebaut werden wird. Deren Ausgang wird sich an der Schwarzwaldstraße befinden. An der Kreuzung der Ekkehard- mit der Alpenstraße soll ein einzelnes Gebäude mit einer Gastronomie entstehen. Parallel zu dem bereits bestehenden Häuserblock in der Höristraße werden drei neue Gebäude entstehen. Im Erdgeschoss sind Läden, ab dem ersten Obergeschoss Wohnungen vorgesehen. Zwischen den Gebäuden entsteht ein grüner Innenhof. Auf dem Platz werden Bäume verteilt.

Das ist die Fläche

Der Herz-Jesu-Platz hat eine Fläche von rund 3000 Quadratmetern. Bereits 2012 wurde die südliche Hälfte rund um die Kirche mit einem Granitpflaster, Stufen und einem Brunnen neu gestaltet. Der Markt rückte näher an die Kirche. Der nördliche Teil des Platzes wird nach wie vor als Parkplatz genutzt. Eine Tiefgarage ist seit Jahren im Gespräch. Die gesamte Platzgestaltung ist das Kernprojekt im Sanierungsprogramm "östliche Innenstadt", das diesen Bereich durch bauliche und soziale Konzepte wieder aufwerten soll.